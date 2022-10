Holberton School : un nouveau CEO pour développer le réseau d’écoles en Afrique

Précédemment COO de Holberton School et Co-fondateur de 42, Florian Bucher prend aujourd’hui la tête du réseau d’écoles Holberton School. Le nouveau CEO se donne pour objectif d’accroître le nombre d’établissements en Afrique et de positionner Holberton School comme le leader mondial de la formation informatique.Depuis le 1er octobre 2022, Florian Bucher a pris la direction d’Holberton School, le réseau d’écoles spécialisé dans la formation des développeuses et développeurs informatiques de haut niveau partout dans le monde. Fondé dans la Silicon Valley, les établissements Holberton School sont présents en Afrique depuis 2019, à Tunis (Tunisie), à Johannesburg (Afrique du Sud) et à Tripoli (Libye).

Convaincu qu’une alternative au système éducatif actuel est nécessaire et possible, Florian Bucher reprend le projet entrepris par Julien Barbier depuis 2015, en Californie. Le nouveau CEO ambitionne de renforcer le niveau de compétences techniques, mais aussi sociales et comportementales des développeuses et développeurs formés au sein des écoles Holberton School existantes et de toutes celles qui seront créées.

“Notre engagement envers les étudiants de nos campus en Afrique est de leur garantir une formation de qualité “Made in Silicon Valley” ; c’est-à-dire un enseignement qui est identique à celui de nos autres établissements dans le monde, à Tulsa, Paris ou Tunis. La mission du réseau Holberton est de promouvoir l’éducation et la formation comme leviers de développement économique et social. Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’accompagner les personnes qui font le code d’aujourd’hui et qui participent à la construction du monde de demain.”, déclare Florian Bucher.

Ancien élève d’Epitech, Florian Bucher est fort d’une expérience internationale considérable dans le domaine de la Tech et de l’éducation. Précédemment, Florian était CTO de Ionis Institute of Technology (EPITECH, EPITA), avant de co-fonder 42 en 2013. Il a rejoint Holberton en tant que COO, en 2020.

Depuis sa création et avec 24 campus dans le monde, dont trois sur le continent africain, Holberton School a réussi le pari de proposer des formations de très haut niveau à plus de 400 étudiants en Afrique et plus 3500 dans le monde. Les programmes d’excellence sont créés par des experts de la Silicon Valley. Parmi ceux-ci, le cursus Machine Learning, dont les contenus ont été approuvés et validés par Oleksandra Fedorova, ML software engineer chez Google. Les formations du réseau Holberton School répondent ainsi aux attentes et exigences techniques et interpersonnelles des plus grandes entreprises mondiales. En témoigne l’important réseau d’alumni constitué d’entrepreneurs et d’ingénieurs présents chez Google, Meta, Nvidia, et d’autres géants de la tech internationale.

Aujourd’hui, Holberton School a pour ambition d’accélérer son développement tout en assumant sa responsabilité sociétale dans la formation des talents de l’IT. D’ici 2025, le réseau espère doubler le nombre d’établissements physiques, en s’appuyant sur des partenaires locaux et internationaux de plus en plus nombreux.

Biographie de Florian

Diplômé d’Epitech, où il était administrateur système et réseau pendant ses études. Florian Bucher débute sa carrière en 2006, en tant qu’ingénieur télécom pour EDIS, puis Wengo, puis Thomson Telecom.

En 2009, il devient CTO de Ionis Institute of Technology, l’un des plus grands réseaux d’écoles supérieures d’Europe, qui comprend les prestigieuses écoles EPITA et EPITECH.

En 2013, Florian Bucher co-fonde, avec Xavier Niel, l’école de code française 42, qui jouit aujourd’hui d’une réputation d’excellence internationale.

En 2020, il rejoint Holberton en tant que COO, avant de reprendre la tête du projet en 2022.

Depuis 2005, Florian a toujours été engagé auprès de sa communauté, en tant que bénévole pour de nombreuses associations comme le Samu Social, la Croix-Rouge et les sapeurs pompiers.

A propos de Holberton School HQ

Avec ses programmes de haute qualité, créés et pensés dans la Silicon Valley, le réseau d’écoles Holberton School forme les talents de la Tech de demain, grâce à une méthodologie disruptive, collaborative et pratique. Depuis le lancement de sa première cohorte en 2016, à San Francisco, plus de 3500 étudiants ont rejoint Holberton School dans ses 24 campus à travers le monde (5 en Europe, 13 en Amérique, 3 en Afrique, 1 au Moyen Orient et 2 en Océanie). Holberton School opère également en marque blanche ou en franchise afin de rendre l’éducation de haute qualité accessible à tous, partout.