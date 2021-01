Football centrafricain : À quand une première phase finale de la CAN ?

114ième Classement FIFA et 28ième au plan continental, les Fauves du Bas-Oubangui n’ont jamais réussi à se qualifier pour la compétition finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) après avoir à plusieurs reprises déclaré forfait ou été suspendues. Avec un format à 24 Nations, les centrafricaines pourrons crées la sensation et pourquoi pas dès l’édition 2022 au Cameroun.

Conditions de participation à la CAN

Tournoi organisé tous les deux ans, la CAN est une compétition continentale réservée aux différentes nations qui sont affiliées à la Confédération Africaine de Football (CAF). Une confédération dont les matchs sont relayés par les sites de paris en ligne. Les différentes équipes nationales prennent part à la phase qualificative compte tenu de leur classement au plan régional. Ainsi donc, des équipes mal classées prennent part d’abord au tour préliminaire avant de jouer les phases de groupes en vue d’une qualification.

Expérience calamiteuse

Créée vers 1974, la République centrafricaine figure parmi les équipes africaines les moins connues et n’ayant participé à aucune phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations de Football. Elle figure parmi les équipes les plus faibles. La sélection actuellement dirigée par le sélectionneur ivoirienne François Zahoui n’a véritablement pas connu les phases éliminatoires pour une phase finale d’une CAN. Ils ont à maintes reprises jetés les paliers avec des déclaration de forfaits en 2009, en 2014 et en 2016. Ils se sont volontairement retirés en 2011. Conformément à article 57 relatif à l’organisation de la CAN, les Fauves du Bas-Oubangui ont été logiquement contraintes de ne pas participer au tournoi qualificatif pour la CAN 2019.

Can 2022, l’objectif

Après avoir longtemps été relégué au dernier rang sur le continent, la sélection s’est dotée de plusieurs armes pour réaliser son plus grand rêve : une phase finale de Can. Pour cela, Zahoui a été officialisé par la fédération avec pour objectif de qualifier la Centrafrique pour la CAN 2021 (qui va se jouer finalement en 2022 en raison de la propagation du coronavirus). L’ivoirien qui a mené les Eléphants de la Cote d’ivoire en finale perdue face à la Zambie a l’expertise nécessaire pour apporter le sourire à toute une nation. Pour ses débuts sur le banc en commun accord avec la fédération a rapatrié un certain nombre important de binationaux. On nombre de ceux-ci, on peut noter l’arrivée en sélection du joueur de l’Atlético Madrid, Geoffrey Kondogbia actuel capitaine qui avait pourtant porter les couleurs de l’équipe de France.

Logés dans la poule E en compagnie du Maroc, de la Mauritanie et du Burundi, les centrafricains étaient la seule Nation dans ce groupe avec zéro Can. Cependant, l’équipe de Zahoui a fait fort impression avec une victoire 2-0 face au Burundi. Un joli départ qui mettait tout le monde d’accord sur l’avenir du onze national. Malheureusement l’équipe enregistrera trois défaites de rang. Une face à la Mauritanie à la deuxième journée et deux lors de la double confrontation face au Maroc. Une désillusion qui n’empêche guère les joueurs à maintenir le suspens. Bien que dernière du groupe E des éliminatoires, La République Centrafricaine peut toujours se qualifier pour la Coupe d’Afrique des Nations alors qu’il reste deux journées à disputer, le 22 mars (au Burundi) et le 30 mars (contre la Mauritanie). Le Maroc a quasiment son billet en poche pour la CAN, programmée du 9 janvier au 6 février 2022, et la deuxième place de la poule reste accessible. « La qualification est possible à 75 % », estime Eloge Enza-Yamissi. « Mais il faudra gagner les deux matches. À l’aller, on avait perdu en Mauritanie (0-2) mais il manquait Kondogbia et je n’étais pas là non plus. Et on avait battu le Burundi (2-0) » Le classement du groupe E : 1. Maroc 10 points ; 2. Mauritanie 5 points ; 3. Burundi 4 points ; 4. République Centrafricaine 3 points.

La covid, un risque à éviter

En cette période marqué par la crise sanitaire, beau nombre de joueurs ont dû déclarer forfait aux rassemblements nationaux. Selon le protocole adopté par le Comité d’urgence de la CAF les équipes ne disposant pas d’un effectif de 11 joueurs gardien y compris perdront sur tapis vert. Les joueurs centrafricains doivent à tout prix être testés négatifs au test PCR afin de livrer une vraie bataille en Mars prochain pour le compte des deux dernières journées.