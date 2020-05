Festival International Cinéma du Réel : « Makongo » remporte deux prix

Ce documentaire est une réalisation du jeune centrafricain, d’Elvis Sabin Ngaibio. Il a été soutenu dans son projet par le Fonds Bêkou de l’Union européenne.

Le documentaire « Makongo » d’Elvis Sabin Ngaibio sur André et Albert, jeunes pygmées de République Centrafricaine déterminés à alphabétiser leur communauté, a remporté deux prix au Festival International ‘Cinéma du Réel ».

« Makongo », qui avait déjà été primé une fois à la Mostra de Venise dans le cadre du dispositif Final CUT en septembre 2019, a également marqué le jury du Festival international « Cinéma du Réel » 2020. Le Festival a décerné deux prix à ce documentaire produit grâce au soutien du Fonds Bêkou, fonds fiduciaire de l’Union européenne pour la République Centrafricaine.

Le réalisateur Elvis Sabin Ngaibino raconte l’histoire d’André et Albert, deux jeunes pygmées Aka de Mongoumba, parmi les rares de leur communauté à faire des études. Malgré les difficultés financières et les stigmatisations, ils continuent d’étudier au lycée et chaque après-midi, après leurs cours, ils parcourent des sentiers sinueux, tableau sur l’épaule et ardoises dans un sac, pour aller alphabétiser leurs élèves de la forêt, des enfants et des adolescents non scolarisés de tous les âges.

Pour financer leur entreprise, ils misent sur la prochaine récolte de makongo (chenilles). Cette année, si la récolte est bonne, André et Albert espèrent la vendre directement à Bangui, la capitale, afin d’augmenter leur bénéfice et de pouvoir inscrire certains de leurs élèves dans une vraie école.

« Makongo » pourrait faire encore parler de lui puisqu’il est également retenu pour le festival International FILMFEST de Hambourg, prévu en septembre 2020. D’autres documentaires, réalisés dans le cadre des ateliers Varan 2019 sont en cours de sélection dans le cadre d’autres festivals.

Les ateliers Varan organisés par l’Alliance Française, permettent à de jeunes réalisateurs de bénéficier d’une simulation grandeur réelle d’une production de films et de réaliser un film documentaire au cours de leur stage. Le Fonds Bêkou, qui a soutenu aux côtés d’autres bailleurs le cycle 2019 des ateliers Varan, se réjouit de la visibilité apporté à la République Centrafricaine !