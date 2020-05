COVID-19 : Le Zimbabwe reconduit les mesures de confinement

Le président zimbabwéen, Emmerson Mnangagwa, a décrété la prorogation des mesures de confinement de niveau 2 face à la propagation de la maladie à coronavirus dans le pays.Selon le chef de l’Etat, cette décision est nécessaire pour s’assurer des impacts d’une politique gouvernementale de confinement de plus de six semaines jugée jusque-là salutaire dans la lutte contre la pandémie.

« Le Zimbabwe maintiendra donc le niveau 2 de confinement pour une durée indéterminée », a déclaré le Président dans un discours à la nation samedi retransmise à la télévision.

Face à cette mesure prise depuis le 2 mars et qui devait expirer ce dimanche, les secteurs essentiels tels que les banques, l’agriculture, les mines et la vente au détail sont autorisés à rouvrir mais en observant strictement la distanciation sociale et les conditions d’hygiène.

Le président Mnangagwa a déclaré que « le gouvernement effectuerait régulièrement des rapports intermédiaires semi-mensuels pour évaluer la mesure ».

Cette mesure devrait nous accorder du temps pour renforcer la prévention et les approches de gestion des cas pour plusieurs personnes à risque », a ajouté le chef de l’Etat.

Il a annoncé que les horaires d’ouverture et de fermeture des commerces seraient réajustés dès lundi, passant de 8h-15h (soit de 6h à 13h GMT) à 8h-4h30.

Les établissements scolaires devraient restés fermés en attendant les discussions sur une réouverture progressive.

L’interdiction des rassemblements et des activités ludiques est toujours maintenue.

A ce jour, le Zimbabwe compte 44 cas confirmés de COVID-19, dont 13 guérisons et quatre décès.