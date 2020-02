Yaoundé reçoit du matériel de l’Office chérifien des phosphates

Le ministère camerounais de l’Agriculture et du Développement rural (Minader) a réceptionné, jeudi à Yaoundé, un lot de matériels de l’Office chérifien des phosphates (OCP) destinés à l’analyse des sols, a appris APA auprès des services compétents dudit département.Ledit don, constitué d’un laboratoire mobile et du matériel roulant, devrait permettre, selon la partie marocaine, de renforcer le dispositif de contrôle qualité de l’agriculture du Cameroun.

Depuis début novembre 2015, le Minader et l’OCP sont liés par deux accords de partenariat visant notamment l’élaboration d’une carte de fertilité des sols camerounais, le renforcement de capacités et les échanges scientifiques et académiques. Le Royaume chérifien s’était également engagé pour la réalisation d’une étude, en vue l’élaboration d’une carte de fertilité des sols du Cameroun, avec une phase pilote portant sur une superficie de 100.000 hectares.

Également destinés au transfert de technologies, lesdits accords ambitionnent par ailleurs de parvenir à la mise en place d’une stratégie de vulgarisation des semences et des nouvelles techniques culturales.