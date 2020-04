Un syndicat d’enseignants ivoiriens du supérieur s’engage dans la lutte contre le Covid-19

La plate-forme des organisations et syndicats des enseignants-chercheurs et chercheurs de Côte d’Ivoire (POSEC-CI) annonce le retrait de son préavis de grève et une campagne de lutte contre le Covid-19, dans une déclaration lue mercredi par son président, Dr Oumar Kanabin Yéo.« Le Conseil d’administration de la POSEC-CI a acté le retrait de son préavis de grève, en adressant à cet effet un courrier au ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique », a-t-il indiqué dans une déclaration issue d’une réunion de la plate-forme syndicale tenue mardi.

Après analyse de la question, le Conseil d’administration de la POSEC-CI a conclu que pour l’heure, le seul combat qui vaille la peine d’être menée, est celui de la protection et de la défense de la nation contre le Covid-19, note la déclaration de la plate-forme syndicale.

En outre, la POSEC-CI prévoit-elle une campagne de solidarité dénommée « Grande contribution verte pour la lutte contre le Covid-19 », tout en appelant tous les enseignants et chercheurs des universités et grandes écoles publiques à participer massivement à cette campagne.

A travers ces actes, l’organisation syndicale veut soutenir les efforts du gouvernement dans la lutte contre le Covid-19. Elle invite de ce fait le gouvernement à utiliser les compétences et expertises issues du monde universitaire.

La faîtière syndicale appelle par ailleurs à une « trêve politique et sociale pour lutter contre le Covid-19 » vu l’extrême gravité de la situation et demande une prise de mesure pour le reversement rapide des salaires suspendus des enseignants du supérieur et du secondaire.

« Nous tenons à rassurer tous nos collègues, en ce qui concerne nos revendications que notre lutte syndicale reprendra au moment opportun, c’est-à-dire après la victoire contre le Covid-19, marquée par la reprise d’une vie normale en Côte d’Ivoire », a conclu Dr Oumar Kanabin Yéo.

A l’instar de plusieurs pays dans le monde, la Côte d’Ivoire fait face à la propagation du Covid-19 qui constitue un défi de santé publique. La pandémie touche aujourd’hui quelque 200 pays dans le monde avec plus de 700 000 cas confirmés.

Avec 11 nouveaux cas confirmés au 31 mars 2020, la Côte d’Ivoire enregistre 179 personnes contaminées au Covid-19 dont sept guéris et un décès. Pour casser la chaîne de contamination, les autorités ont décidé de l’isolement du Grand Abidjan des villes de l’intérieur du pays. Un couvre-feu est également en vigueur de 21h00 à 05h00.