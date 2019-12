Un avion turc évacue des victimes de l’attentat de Mogadiscio

Un avion militaire turc a évacué dimanche 16 personnes grièvement blessées à Mogadiscio dans l’attentat qui a fait 79 morts la veille dans la capitale somalienne régulièrement visée par des insurgés islamistes.

L’avion avait également amené des médecins pour aider à soigner les quelque 125 personnes blessées dans l’attentat à la voiture piégée, le plus meurtrier à frapper Mogadiscio depuis deux ans, qui s’est produit samedi à un poste de contrôle dans un quartier animé.

« La mission de sauvetage se poursuit depuis hier lorsque l’explosion s’est produite et après de longs efforts, nous avons réussi à évacuer 16 des blessés vers la Turquie pour des soins médicaux supplémentaires », a déclaré le maire de Mogadiscio, Omar Mohamed Mohamud, devant des journalistes à l’aéroport.

Aucun groupe n’a revendiqué l’explosion mais le président somalien, Mohamed Abdullahi, a accusé les islamistes shebab, un groupe affilié à Al-Qaïda auteur d’attentats réguliers à la voiture piégée et d’autres attaques contre la capitale dans le cadre d’une insurrection lancée contre le gouvernement soutenu par la communauté internationale.

Le président a dénoncé « l’organisation terroriste Al-Shebab » dans un message télévisé et l’a accusée « d’intimider et terroriser les Somaliens et de les massacrer à chaque occasion ».

L’attentat de samedi est le plus meurtrier depuis celui commis en 2017 avec un camion piégé, qui avait tué plus de 500 personnes dans la capitale.

Parmi les 79 morts figurent au moins 16 étudiants de l’université privée de Banadir dont le bus passait au moment de l’explosion à un carrefour animé du sud-ouest de Mogadiscio.

Selon la direction du service d’ambulances Aamin Ambulance, Abdukadir Abdirahman Haji, l’attentat a aussi fait quelque 125 blessés.

Le chef de la police, Abdi Hassan Mohamed, a établi samedi le bilan à 79 morts, tout en ajoutant qu’il pourrait s’alourdir. Deux ressortissants turcs figurent parmi les morts. Selon des sources médicales, deux autres Turcs ont été blessés et vont être rapatriés.

– Aide de la Turquie et du Qatar –

« Il y a encore des opérations de sauvetage en cours pour aider ceux qui ont été massacrés par les terroristes alors qu’ils vaquaient à leurs occupations », a déclaré dimanche aux journalistes le ministre somalien de l’Information, Mohamed Abdi Heyr.

« Nous avons reçu ce matin des médecins et des médicaments envoyés par le gouvernement turc et nous travaillons à séparer les blessés graves des autres afin de les envoyer hors du pays », a-t-il ajouté.

Le ministre a indiqué qu’environ 24 médecins spécialisés dans la prise en charge des traumatismes étaient arrivés de Turquie – un allié clé de la Somalie – et que le Qatar devait envoyer un avion similaire lundi.

« A 05h30 ce matin, le premier vol pour évacuer les blessés est arrivé de Turquie. Il était accompagné de médecins turcs et de fournitures médicales d’urgence », a déclaré la cheffe adjointe de la police somalienne Zakia Hussein dans un tweet. L’avion va évacuer environ 15 blessés graves, a-t-elle précisé.

Des ambulances transportaient les blessés de divers hôpitaux vers l’hôpital Recep Tayyip Erdogan, géré par la Turquie, d’où ils étaient conduits à l’aéroport.

« Le problème avec l’explosion est que même si vous échappez à la mort, vous pouvez subir des blessures potentiellement mortelles comme mon cousin. Il a des blessures à la tête et les médecins ne pouvaient pas le soigner dans le pays. Dieu merci, il va être emmené en Turquie maintenant et nous espérons qu’avec le temps il ira mieux », a déclaré Abdukadir Moalim, un habitant de Mogadiscio.

Depuis 2015, la Somalie a été frappée par 13 attentats dont onze à Mogadiscio ayant fait à chaque fois au moins 20 morts, selon un décompte de l’AFP.