Umaru Sissokho Embalo élu président de la Guinée-Bissau

Umaro Sissoco Embalo, 47 ans, est élu président de la Guinée-Bissau à l’issue du second tour de l’élection présidentielle du 29 décembre, selon les résultats publiés mercredi par la Commission nationale électorale (Cne).M. Embalo, candidat du Mouvement pour l’alternance démocratique (MADEM G 15) a obtenu de 53,55% des voix, contre 46,45% pour le candidat du Parti africain pour l’indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC), Domingos Simoes Pereira.

Pereira, 56 ans, avait obtenu 40,13% à l’issue du premier tour du 24 novembre, là où Umaro Sissoco Embalo avait obtenu 27,65 %. Le candidat du Madem G15 était soutenu au second tour par les principaux candidats malheureux au premier tour, comme le président sortant José Mario Vaz arrivé quatrième avec 12,41% des voix et Nuno Nabiam crédité de plus de 13,16% des voix.