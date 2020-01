Transport maritime en Afrique: A.P. Møller Capital nouvel actionnaire d’Arise P&L

A.P. Møller Capital (APMC), capital investisseur danois expert en matière de transport maritime et de logistique, devient actionnaire d’Arise Ports & Logistics (Arise P&L), holding pilotant les opérations portuaires et logistiques d’Arise en Afrique, avec une prise de participation à hauteur de 43%, selon une note transmise mercredi à APA.« A.P. Møller Capital, nouvel actionnaire d’Arise P&L Arise a le plaisir d’annoncer la prise de participation d’A.P. Møller Capital P/S (APMC) dans Arise Ports & Logistics (Arise P&L), à hauteur de 43 % de son capital », indique le communiqué, précisant que « le reste sera détenu par Olam International Limited (31%) et Africa Finance Corporation (26%) ».

Arise P&L qui est la holding chapeautant les opérations portuaires et logistiques d’Arise en Afrique, opère sur les plateformes du Port international New Owendo (NOIP) et le port minéralier D’Owendo (OMP) au Gabon, le terminal industriel polyvalent de San-Pedro dans le Sud-ouest de la Côte d’Ivoire (TIPSP) et le terminal à conteneurs de Nouakchott (TCN) en Mauritanie.

Cette transaction, dont la clôture devrait intervenir dans les prochains mois, confirme l’ambition d’Arise d’être un catalyseur de l’industrialisation en Afrique en attirant les investissements directs étrangers (IDE) dans les industries à valeur ajoutée du continent, poursuit le texte.

L’arrivée d’APMC, capital investisseur danois expert en matière de transport maritime et de logistique, autour de la table d’Arise P&L en tant qu’actionnaire stratégique devrait renforcer sa capacité à développer et étendre ses réseaux d’écosystèmes industriels à fort impact sur le développement en Afrique.

« Nous sommes ravis qu’APMC ait choisi d’investir dans Arise P&L, qui bénéficiera sans aucun doute de sa grande expertise financière dans les secteurs maritime et logistique. En plus de consacrer l’importance de nos ports et de nos opérations logistiques, ce partenariat permettra à Arise d’investir davantage dans ses activités à travers le continent », a déclaré Gagan Gupta, PDG d’Arise.

Arise est une structure panafricaine de solutions d’infrastructures et de logistique qui développe des écosystèmes conçus pour faire prospérer l’Afrique. Elle identifie les opportunités dans les chaînes de valeur commerciales et industrielles à travers le continent, conçois, finance, construit et exploite les infrastructures nécessaires au développement des entreprises et à la réalisation de leur potentiel.

Arise comprend aujourd’hui trois sociétés distinctes : Arise Integrated Industrial Platforms (IIP), Arise Ports & Logistics (P&L) et Arise Infrastructure Services (IS).