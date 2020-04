Togo : Le Covid-19 migre vers l’intérieur du pays

Localisé au départ à Lomé, le virus du Covid-19 migre progressivement de la capitale vers l’intérieur avec pour second épicentre la ville de Sokodé, au centre du pays.Au Togo, le coronavirus est en train de connaitre une évolution géographique. Jusqu’à la date du dimanche 5 avril, presque tous les quarante-quatre (44) patients testés positifs au Covid-19 avaient pour résidence Lomé, la capitale. Sauf un cas enregistré le samedi 4 avril, une Canadienne de 41 ans résidant à Sokodé, rentrée du Canada le 18 mars 2020.

Mais la donne a radicalement changé ce lundi 06 avril. Sur huit cas positifs enregistrés ce jour, cinq ont pour résidence Sokodé. Il s’agit de deux Américains respectivement de 42 et 51 ans, d’un Togolais de 41 ans et de deux Américaines de 26 et 65 ans, tous ayant eu contact avec des personnes testées positives et désormais hospitalisées.

La ville de Sokodé, décrite comme la seconde du pays en termes d’habitants, s’impose désormais comme le nouvel épicentre de la maladie à coronavirus au Togo. Elle se retrouve donc avec six patients sur les cinquante-deux en tout enregistrés dans le pays.