Togo : Agbéyomé Kodjo perd officiellement son immunité

Le candidat malheureux à l’élection présidentielle du 22 février 2020 et député à l’Assemblée nationale, Agbéyomé Kodjo n’est plus couvert d’immunité. Cette protection conférée par son statut d’élu lui a été levée par le Parlement, réuni en séance plénière ce lundi 16 mars.Poursuivi par le ministère public pour trouble à l’ordre public, mise en danger de la sécurité nationale, actes subversifs, troubles aggravés à l’ordre public, diffusion de fausses nouvelles, dénonciations calomnieuses et atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat, l’ancien Premier ministre candidat du Mouvement patriotique pour la démocratie et le développement (MPDD), crédité de 19,46 % des suffrages qui réclamait depuis plusieurs jours la victoire à ce scrutin, était visé par une procédure de levée de son immunité parlementaire.

Lancée depuis le mercredi 11 mars, avec une première convocation devant la commission spéciale mise en place par la Présidente de l’Assemblée nationale Yawa Dzigbodi Tsegan, la procédure a poursuivi son chemin avec la validation du rapport par la Conférence des présidents le vendredi 13 mars dernier et la décision finale a été soumise au vote des députés ce lundi en séance plénière.

Au terme du vote, les élus ont décidé de la levée de l’immunité parlementaire de leur collègue avec 80 voix pour, 02 contre et 08 abstentions, sur un total de 90 votants.

Pour la Présidente de l’Assemblée nationale, il s’agit de permettre à Agbéyomé Kodjo, avec cette levée de son immunité, de se défendre devant la justice.

L’on tend donc vers des poursuites judiciaires contre l’ancien Premier ministre et candidat de la dynamique soutenue par l’archevêque émérite de Lomé, Mgr Philippe Fanoko Kpodzro, et certainement son arrestation et sa détention.

Pour rappel, au terme des résultats définitifs proclamés par la Cour constitutionnelle le 3 mars dernier, c’est le Chef de l’Etat sortant Faure Gnassingbé qui a été proclamé vainqueur dès le premier tour, avec 70,78 % des suffrages.