Rwanda: des drones pour acheminer des médicaments contre le cancer

A un moment où le confinement consécutif au coronavirus paralyse de nombreux secteurs au Rwanda, l’utilisation de drones pour acheminer du matériel médical dans des régions reculées du pays s’accélère, pour le plus grand plaisir du personnel soignant et des malades.Préoccupés par le fait que les nouvelles restrictions introduites pour endiguer la vague d’infections à coronavirus dans le pays pourraient sérieusement entraver les services médicaux à travers le Rwanda, le gouvernement et la firme américaine Zipline se sont associés pour fournir des médicaments contre le cancer dans les régions éloignées.

Cette initiative est partie du constat que les cancéreux qui ne reçoivent pas les bons soins à cause du difficile accès aux services médicaux, sont plus susceptibles de mourir de leur maladie que de mourir du Covid-19, affirment les responsables rwandais de la santé.

Et c’est pour pallier une telle éventualité que Partners in Health (PIH), une organisation qui traite les patients cancéreux depuis son centre de l’hôpital Butaro, s’est associée à Zipline pour fournir ces services de soins de proximité.

Grâce à ses drones pesant chacun 1,8 kg, l’entreprise de logistique basée en Californie livre ainsi du sang dans différents hôpitaux du pays depuis ses bases dans les districts de Muhanga (centre sud) et Kayonza (est).

Zipline, qui gère l’opération, a, par le passé, utilisé avec succès cette technologie pour acheminer du sang au Rwanda et au Ghana.

Tirant parti de son réseau existant, la société est considérée comme transformatrice pour sauver les patients cancéreux dont la vie est déjà compliquée par la maladie, mais qui font face à une nouvelle situation menaçante à cause de la pandémie de Covid-19.

Reste à savoir maintenant si le gouvernement envisage de mettre des drones à la disposition des agents de santé impliqués dans la lutte contre le coronavirus, en particulier dans les zones reculées où l’accessibilité des véhicules reste un énorme défi.