Report des demi-finales de la Ligue des champions d’Afrique et de la Coupe de la CAF

La Confédération africaine de football (CAF) a décidé de reporter les demi-finales de la Ligue des champions d’Afrique et de la Coupe de la CAF à une date ultérieur à cause de la pandémie du Covid-19.Dans un communiqué publié samedi, sur son site, l’instance panafricaine de football explique que la nature évolutive et le confinement instauré dans la plupart des pays a convaincu le comité d’urgence de la CAF à reporter les demi-finales des coupes africaines.

« À la lumière des préoccupations croissantes autour de la nature évolutive du COVID-19 et avec l’instauration du confinement dans la plupart des pays, le Comité d’urgence de la CAF a décidé de reporter les matches suivants jusqu’à nouvel ordre : les Demi-finales de la Ligue des Champions de la CAF Total et de la Coupe de la Confédération de la CAF Total initialement programmées les 1-3 mai et 8-10 mai 2020 » lit-on-dans le communiqué.

Aussi, les éliminatoires de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, prévues initialement du 1er au 3 mai et du 15 au 17 mai 2020, sont aussi reportées à une date ultérieure.

Le communiqué de la CAF a précisé qu’un nouveau calendrier devrait être annoncé en temps voulu, rappelant que l’instance du football africain surveille la situation de près et travaille avec les autorités compétentes telles que l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) afin d’évaluer l’impact du virus sur le continent.