Record de nouveaux cas de Covid-19 à Singapour touché par une 2ème vague

Singapour a annoncé lundi un nombre record de plus de 1.400 nouveaux cas de Covid-19, détectés pour l’essentiel dans les foyers où sont hébergés les travailleurs migrants dans la cité-Etat.

Le pays avait réussi dans un premier temps à contenir la propagation du virus grâce à une stratégie de contrôle très stricte et de traçage des contacts avec les personnes infectées. Mais il fait face à une deuxième vague depuis le début du mois d’avril.

Les autorités sanitaires du centre financier d’Asie du Sud-Est ont annoncé lundi 1.426 nouveaux cas de personnes contaminées par le Covid-19, portant le total à 8.014 cas et 11 morts.

Le nombre de nouveaux cas a bondi dans le pays depuis que des campagnes de tests ont été lancées dans les foyers surpeuplés où vivent les travailleurs migrants, souvent dans des conditions insalubres.

Singapour compte quelque 200.000 ouvriers du bâtiment, venus d’Asie du Sud pour la plupart, qui construisent pour quelque 400 à 500 dollars par mois les tours et centres commerciaux géants de la riche cité-Etat.

Le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong avait averti ce week-end que le nombre de travailleurs migrants contaminés par le virus était susceptible d’augmenter fortement à mesure que les campagnes de tests seraient déployées.

« Heureusement la grande majorité de ces cas sont légers puisque les travailleurs sont jeunes », a noté le responsable sur Facebook.

Les foyers géants où les migrants vivent souvent à plus d’une dizaine par chambrée ne permettent pas la distanciation physique nécessaire pour éviter les contaminations.

Les autorités ont ordonné la quarantaine pour des dizaines de milliers d’ouvriers et déplacé une grande partie d’entre eux vers des logements moins denses, afin d’éviter une propagation plus grande.

Singapour, qui avait déjà fermé ses frontières aux non résidents, y compris le transit via son hub aérien, s’est résolu début avril à fermer temporairement les écoles et les entreprises non essentielles.