Reboisement: 1 200 000 arbres plantés à Firarazana à Madagascar

Quelques 1 200 000 arbres ont été plantés à Firarazana dans le district d’Ankazobe à Madagascar lors du lancement officiel de la saison 2020 de reboisement dans ce pays en présence du président malgache Andry Rajoelina et de plus de 12 000 personnes issues de la société civile et du secteur privé, indique une note d’information transmise vendredi à APA.L’objectif cette année pour les autorités de ce pays, est de planter 60 millions d’arbres sur une surface de 40 000 hectares partout sur l’île avec pour défi de refaire de Madagascar une île verte.

« Les arbres que nous plantons aujourd’hui seront les forêts de demain. Forêts sources de vie et qui assureront un meilleur avenir pour nos enfants de par ses richesses naturelles » a expliqué à cette occasion le président malgache Andry Rajoelina dont l’ambition est de faire de son pays le poumon de l’océan indien et être un exemple aux yeux du monde en matière de protection de l’environnement.

Pour atteindre ce résultat M. Rajoelina a adopté des mesures fortes pour initier une grande campagne de reboisement national afin d’agir de façon efficace et concrète face aux problèmes de déforestation qui minent Madagascar.

Il entend également utiliser les nouvelles techniques de reboisement par dissémination par avion et par drones et mobiliser tous les citoyens pour mener une action collective de reforestation. Ainsi, il souhaite que chaque malagasy plante au minimum 10 arbres par an.