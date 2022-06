RCA : le général Ludovic Lemademon Ngaïfei acquitté

A l’issue de l’audience du mardi 21 juin 2022, le général et ancien chef d’état-major, Ludovic Lemademon Ngaïfei a été acquitté par la Cour d’appel de Bangui.

Le général de division, Ludovic Lemademon Ngaïfei est libre de tout mouvement. Il a été acquitté par la Cour d’appel de Bangui pour : « pour infraction non constituée ». C’était en marge de la première session criminelle qui s’est refermée le 21 juin. L’officier supérieur à la retraite par le ministre public pour atteinte à la sûreté intérieure de l’état, complot et incitation à la haine et mépris à l’égard du gouvernement.

Dans le fond, Ludovic Lemademon Ngaïfei était reproché de diffusion de trois ouvrages et des interventions tendancieuses dans les médias nationaux visant à inciter les couches sociales du pays contre le pouvoir en place.

« La cour, au nom du peuple centrafricain, après avoir délibérée conformément à la loi, s’appuyant publiquement et contradictoirement au regard de l’accusé avec le concours des jurés à la majorité des voix en matière criminelle et en dernier ressort sur la culpabilité, acquitte l’accusé poursuivi pour des crimes d’atteinte à la sûreté de l’état, complot et de délit à la haine et au mépris des autorités pour infraction non constituée. Conséquent, ordonne sa mise en liberté s’il n’est pas détenu autre chose et met le dépend à la charge du trésor public », Ainsi a tranché le président de la Cour d’appel, Antoine Laou.

A l’issue du verdict de la Cour, le général Ludovic Lemademon Ngaïfei déclare : « La justice a été rendue ! J’ai été détenu depuis plus d’un an, et avec patience et abnégation, j’attendais que la justice soit rendue. C’est d’ailleurs une bonne chose de se présenter devant la justice de son pays et vous savez que nous vivons actuellement une situation d’allégations et de mensonges, et lorsque le Centrafricain n’arrive pas dire vrai de ce qui passe autour de lui, on interprète. »