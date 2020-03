Présentation à Abidjan d’une application pour stopper la propagation du coronavirus

Un cabinet de développement de solutions informatiques a présenté mardi à Abidjan une application dénommée «Mediclick» destinée à lutter contre la propagation de la maladie à coronavirus en Côte d’Ivoire où 73 cas ont été confirmés selon un bilan officiel.Selon Nestor Gnahoui, le directeur général du cabinet GN Conseil qui a conçu «Mediclick», cette solution permettra de faire un traçage des personnes présentant des risques d’infection, de dresser une cartographie des données, de faire une intervention sur site avec des acteurs de santé, de mieux gérer les confinements et d’identifier les zones à risque.

« Avec l’apparition de la pandémie du coronavirus et l’appel du président de la République dans son discours à la Nation à recourir aux technologies de l’information et de la communication pour endiguer la pandémie, nous avons développé de nouvelles fonctionnalités pour aider le personnel du ministère de la Santé et de l’hygiène publique à faire face à la situation», a indiqué M. Gnahoui dans une note d’information transmise à APA.

Poursuivant, il a souligné que cette application qui a eu l’agrément du ministère ivoirien de de la Santé et de l’hygiène publique, présente des rubriques d’information sur la pandémie, donne des consignes aux populations, fournit l’actualité sur le virus et dispose d’une rubrique de test.

Les fonctionnalités de cette application, a également fait savoir M. Gnahoui , peuvent être figurées en fonction de l’évolution de la pandémie et des attentes du ministère de la Santé. Mieux, a-t-il précisé, un tableau de bord est mis à la disposition des autorités sanitaires afin de visualiser les indicateurs clés dans le fonctionnement de «Mediclick».

Le président ivoirien Alassane Ouattara a décrété l’état d’urgence sur toute l’étendue du territoire national avec plusieurs mesures dont l’instauration d’un couvre-feu de 21h00 à 5h00. Plusieurs autres mesures dont la fermeture des frontières et des écoles ont été prises pour lutter contre la propagation du coronavirus en Côte d’Ivoire où 48 nouveaux cas ont été confirmés ce mardi portant à 73 le nombre de malades de cette pandémie.

Depuis son apparition en Chine en décembre dernier, la maladie à Coronavirus a fait à ce jour, plus de 16 000 morts dans le monde et plus de 370 000 cas d’infection.