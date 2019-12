Présentation à Abidjan de la Revue internationale en sciences des organisations

La Revue internationale en sciences des organisations (RISO) mise en place par le Réseau des universités de sciences et technologies d’Afrique (RUSTA) a été présentée, jeudi à Abidjan, au cours d’une rencontre avec des journalistes.Créée en 2015 lors d’un colloque international organisé à Grand-Bassam par le RUSTA, un réseau de 23 établissements d’enseignement supérieur situés dans 17 pays essentiellement en Afrique subsaharienne, la RISO a obtenu cette année une « distinction prestigieuse», s’est félicité le Pr Ismaël Dally, représentant le président du RUSTA, Pr Frédéric Dohou au cours de cette cérémonie de présentation.

« Le RUSTA vient de recevoir l’une des plus prestigieuses reconnaissances de son implication scientifique à travers le classement international de la Fondation nationale de l’enseignement de la gestion des entreprises (FNEGE) de sa revue scientifique, Revue internationale des sciences des organisations », a-t-il expliqué. La RISO est classée revue émergente par la FNEGE.

Selon Pr Ismaël Dally, également directeur académique, la RUSTA a fait preuve d’audace pour avancer, mais aussi d’un réalisme exceptionnel pour obtenir une reconnaissance prestigieuse de son projet de production des connaissances.

« Ce qui a valu ce classement, c’est uniquement la qualité du projet scientifique présenté par la RISO et la qualité de son positionnement dans l’offre des revues », a relevé Pr Dally, ajoutant que « le RUSTA dispose d’une expérience dans la conception et dans le fonctionnement approprié des projets complexes et ambitieux ».

Prenant la parole à son tour, Pr Hadj Neka, rédacteur en chef de la RISO, a qualifié ce « moment d’important » pour le Groupe RUSTA en célébrant ce « classement de la Revue internationale en sciences des organisations (RISO) et sa reconnaissance par les pairs ».

« C’est un moment important pour le Groupe RUSTA et pour son projet relatif au rayonnement de la recherche africaine en sciences de gestion. Cette reconnaissance, nous la devons d’abord aux immenses efforts du réseau RUSTA et de son président » a poursuivi Pr Neka, expliquant que « notre ambition était de lancer un support scientifique ouvert, pédagogique et cultivant le goût pour la recherche ».

« Dans cette perspective, le soutien de tous est nécessaire pour permettre à la RISO de poursuivre son ambition pour l’Afrique, pour la recherche et pour la compétitivité de ses entreprises », a-t-il lancé, comptant sur « toutes les personnes passionnées par son projet scientifique et en encourageant tous les chercheurs attachés à l’Afrique à lui soumettre des travaux conformes à sa ligne éditoriale ».

La RISO qui est entrée dans le classement de la FNEGE des revues 2019 a pour objectif de proposer des écrits permettant de revisiter de façon critique, les théories managériales et plus largement les théories en sciences sociales. Elle fait de la publication des revues de la littérature un axe majeur de son développement.

Son originalité réside dans un échange d’expériences entre les jeunes chercheurs et les chercheurs confirmés pour maîtriser les travaux existants et mettre les terrains africains à contribution pour apporter de l’amélioration.

Ses articles se situe au carrefour des différentes disciplines de gestion appliquées à des organisations africaines : comptabilité, contrôle, audit, finance, droit, ressources humaines, stratégie, organisation, etc.