Pluie diluvienne à Brazzaville: le bilan passe à 20 morts

Au total, 20 personnes ont perdu la vie dans la commune brazzavilloise de Kintélé, suite à une pluie diluvienne ce mercredi matin, a annoncé son maire, Stella Mensha Sassou N’Guesso.Selon elle, 13 des corps de ce drame causé par la foudre qui a désagrégé des câbles THT de la société Electrique du Congo (E2C) ont été déposés à la morgue de l’hôpital de base de Talanguaï, situé dans l’arrondissement six de Brazzaville et sept autres ont été déposés à la morgue municipale du centre hospitalier et universitaire de Brazzaville dans l’arrondissement trois de Poto-poto.

Cette situation émeut les Brazzavillois en ce début de la mise en œuvre des mesures édictées par les autorités du pays pour contenir la propagation du Covid-19. Ces mesures consistent, entre autres, au confinement de la population et au couvre-feu.