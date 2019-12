Ouattara et Macron lancent à Bouaké les travaux du plus grand marché couvert d’Afrique de l’Ouest

Le chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara et son homologue français Emmanuel Macron, ont procédé dimanche au lancement des travaux du Grand marché de Bouaké (Centre ivoirien), le plus grand marché couvert de l’Afrique de l’Ouest qui sera bâti sur 9 hectares.Ce marché qui devrait être bâti sur une superficie de 9 hectares, pourra accueillir 10 000 commerçants avec 8 000 sur le grand marché et 2000 sur un marché annexe. La livraison des trois premiers blocs du marché (blocs 1, 2, 5) est prévue en juillet 2021 et les deux derniers blocs (blocs 3,4) en mai 2022.

Selon le maire de la commune de Bouaké, Nicolas Djibo, ce marché est financé à hauteur de 30 milliards Fcfa par un prêt souverain de l’Agence française de développement (AFD) à l’Etat de Côte d’Ivoire qui devrait ouvrir aux usagers 1 000 points de vente dont 5 000 boutiques.

Un projet de décret ratifié d’un montant de 60 millions d’euros, soit 39,35 milliards de Fcfa devrait permettre la construction du Grand marché de Bouaké et un autre marché de détails et de demi-gros à Yopougon, dans l’Ouest d’Abidjan, devant accueillir près de 2 500 détaillants sur ce site.

Dans 27 mois, Bouaké, la deuxième ville de Côte d’Ivoire, réputé comme un carrefour déterminant sur le corridor routier et ferré du pays qui relie les pays de l’hinterland, revendiquera le plus grand marché couvert de l’Afrique de l’Ouest.

Le Grand marché de Bouaké comprend notamment cinq blocs commerciaux (marché tissus, marchandises générales, vivriers, viande, poissons…). Les négociations pour son financement ont été engagées en mars 2014 avec l’Agence française de développement (AFD).