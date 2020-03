Mutualité/Maroc: Report des élections des délégués des adhérents de la MGPAP

Les élections des délégués des adhérents de la Mutuelle générale du personnel des administrations publiques (MGPAP) ont été reportées, et ce dans le cadre des mesures gouvernementales prises pour lutter contre le risque de propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), indique mardi un communiqué de la MGPAP parvenu à APA.Ainsi, l’administrateur provisoire en charge de l’organisation de ces élections porte à la connaissance de tous les adhérents de la MGPAP qu’en interaction avec les orientations et directives émises par les autorités compétentes en vue de prévenir contre ce virus et limiters a propagation, il a été décidé de reporter à une date ultérieure l’opération de vote aux élections des délégués des adhérents de la MGPAP, prévues initialement du 23 au 27 mars au niveau du territoire national, tout en conservant l’ensemble des opérations effectuées jusqu’à présent, précise la même source.

L’administrateur provisoire « regrette cette urgence indépendante de sa volonté et assure qu’il fournira toutes les conditions nécessaires pour que ces élections se dérouleront dans une atmosphère saine et naturelle et dont il prendra grand soin », ajoute le communiqué.

Il remercie l’ensemble des pouvoirs publics, adhérents, candidats, comité d’organisation et tous les médias pour la mobilisation et les efforts déployés afin d’asseoir les conditions optimales pour l’organisation de cette opération dans les meilleures conditions.

Pour rappel, le conseil d’administration de la Mutuelle générale du personnel des administrations publiques (MGPAP) présidé par Abdelmoula Abdelmoumni pour une période de 10 ans, a été dissous le 7 octobre 2019 à cause d’irrégularités graves, constatées dans le fonctionnement de la mutuelle. La gestion de cette dernière est confiée à quatre administrateurs provisoires.

Il est à signaler que la MGPAP est administrée par un conseil d’administration constitué de 33 membres élus par bulletins secrets à l’assemblée générale. Les membres du conseil d’administration sont élus pour 6 ans, et sont renouvelés par tiers tous les deux ans.