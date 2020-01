Municipales 2020: les chiffres clés

Voici les chiffres clés des élections municipales des 15 et 22 mars 2020.

– Les Français devront élire quelque 500.000 conseillers municipaux, sur un total d’environ 520.000 élus locaux (les autres étant les conseillers régionaux et départementaux). Le nombre de conseillers municipaux a baissé de plus de 20.000 depuis le précédent scrutin de 2014 avec le regroupement de communes au sein de communes nouvelles. Les conseillers élus élisent ensuite eux-mêmes le maire au sein du Conseil municipal nouvellement formé.

– Les électeurs éliront en même temps quelque 67.000 conseillers intercommunaux avec un système de scrutin « fléché » pour gérer les 1.259 communautés de communes, d’agglomérations, métropoles et intercommunalités que compte le pays.

– La date limite de dépôt des candidatures a été fixée au jeudi 27 février. Les demandes d’inscription sur les listes électorales pour participer au scrutin devront, elles, être déposées au plus tard le vendredi 7 février.

– Les conseillers municipaux sont élus pour 6 ans, selon un mode de scrutin complexe, à la fois majoritaire et proportionnel, qui dépend de la taille des communes.

– Leur nombre varie également en fonction de l’importance de la commune: de 7 conseillers pour celles de moins de 100 habitants à 69 pour celles de plus de 300.000.

– Début 2019, la France comptait 34.966 communes. Soit environ 1.800 de moins que lors du précédent scrutin municipal en 2014 (-5%), en raison des fusions de communes encouragées par les pouvoirs publics.

– Sur ce total, plus de 30.000 comptent moins de 3.500 habitants. Un seuil qui désigne habituellement les « communes rurales », même si une faible proportion d’entre elles peuvent être situées en milieu urbain. 42 communes françaises ont plus de 100.000 habitants.

– Les listes de candidats aux municipales doivent être paritaires et alterner homme/femme ou l’inverse, mais seuls 17% des maires sont des femmes sous l’actuelle mandature. Plus l’on s’éloigne du fauteuil de maire, plus les fonctions sont occupées par des femmes qui constituent 29% des premiers adjoints et 37,7% des seconds.

– 65% des maires sortants et 40% des conseillers municipaux sont âgés de 60 ans et plus et environ 42% des maires sont retraités.

– L’indemnité de fonction des maires des petites communes va être revalorisée, pour atteindre environ 2.000 euros bruts pour la tranche de 1.000 à 3.499 habitants, contre 1.672 auparavant. Mais 80% des élus municipaux sont bénévoles.