Mauritanie : dispositions préventives après l’apparition du coronavirus

Le ministère de la Santé mauritanien a mobilisé ses services après l’apparition de l’épidémie du coronavirus en Chine et dans plusieurs autres pays à travers le monde, a appris d’une source au sein de ce département. Cette mobilisation est strictement préventive, a souligné la même source, précisant qu’aucun cas de ladite maladie n’a été signalé dans le pays.Les mesures prises dans ce cadre comprennent la mise sur pied d’une cellule de veille sanitaire visant à suivre l’évolution du coronavirus dans le monde et prendre les dispositions nécessaires pour protéger le pays contre tout risque de contamination.

Un dispositif de contrôle et de surveillance de toutes les entrées de personnes suspectes dans le territoire mauritanien a été également mis en place. La cellule en question assure une permanence de jour comme de nuit et établit des rapports circonstanciés sur la situation sanitaire et sur le contrôle effectué au niveau des frontières.

Elle partage en outre les informations avec tous les organismes internationaux de santé. Des caméras thermiques ont été aussi installées pour détecter la température des passagers au niveau des aéroports des deux plus grandes villes mauritaniennes, Nouakchott et Nouadhibou, et de la route reliant ces dernières.

Une autre caméra thermique sera installée au niveau du Bac de Rosso (200 kilomètres au sud de Nouakchott), sur le fleuve Sénégal. En plus de cela, un réseau de communication reliera quotidiennement toutes les structures de santé mauritaniennes pour faciliter l’échange des informations et des données relatives à la situation sanitaire.

Le coronavirus provoque des complications respiratoires pouvant devenir bénignes ou même, dans certains cas, très sévères voire mortelles.