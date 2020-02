Maroc : L’opérateur Wana décide d’abandonner son action engagée contre Maroc Telecom

L’entreprise de télécommunication marocaine, Wana, d’abandonner l’action engagée en 2018 à l’encontre de Maroc Telecom devant le Tribunal de Commerce de Rabat, a annoncé jeudi l’opérateur téléphonique Wana. Ainsi, le Conseil d’administration de Wana, tenu jeudi sur convocation de son actionnaire majoritaire Al Mada, a « pris acte de la décision de condamnation de Maroc Telecom par l’Agence Nationale de Réglementation (ANRT) des Télécommunications relative aux pratiques anticoncurrentielles sur le marché du fixe», ajoute le communiqué.

« Le Conseil d’administration de Wana ne doute pas de ce que les mesures et injonctions prises dans ce cadre permettront de rétablir une concurrence saine sur le marché des télécommunications, dans l’intérêt des consommateurs et des entreprises et dans le strict respect de la loi et réglementation applicable», relève la même source.

Confiant dans les perspectives de consolidation et de développement du secteur des télécommunications, le CA a ainsi décidé, sur proposition des administrateurs Al Mada, d’abandonner l’action engagée en 2018 à l’encontre de Maroc Telecom devant le Tribunal de Commerce de Rabat, fait savoir le communiqué.

Pour rappel, l’Agence nationale de réglementation des Télécommunications (ANRT) a imposé, le 3 février, à la société Maroc Telecom une amende de 3,3 milliards de dirhams (1 euro = 10,7 DH), pour «comportements constitutifs d’abus de position dominante».

L’Agence a indiqué avoir statué sur la saisine déposée à l’encontre de Maroc Telecom pour « pratiques anti-concurrentielles » concernant la mise en œuvre du dégroupage, soulignant qu’après délibérations, ces comportements ont été jugés « constitutifs d’abus de position dominante, prohibé par les dispositions de de la loi, passibles d’une sanction pécuniaire, dont le montant est fixé à trois milliards trois cent millions de dirhams, intégralement versé au Trésor Public ».