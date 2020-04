Maroc : Les ressources totales du Fonds spécial de gestion du Covid-19 s’élèvent à près de 3 milliards d’euros

Les ressources totales du Fonds spécial pour la lutte contre la pandémie du Coronavirus ont atteint près de 3 milliards d’euros (32 milliards de dirhams) à la date du 24 avril, a indiqué le ministre de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration, Mohamed Benchaâboun.Les dépenses du Fonds s’élèvent à 6,2 milliards de dirhams (1 euro = 10,7 DH), dont 2 milliards ont été alloués au ministère de la santé pour l’acquisition du matériel et dispositifs médicaux nécessaires pour faire face à la pandémie, permettant ainsi à cette date l’acquisition de 460 lits de réanimation, 580 lits d’hôpitaux standards et 410 appareils respiratoires, a expliqué le ministre lors de la séance des questions orales à la Chambre des représentants consacrée aux mesures financières et économiques prises pour faire face à la crise du Covid-19.

« Nous veillerons à l’accompagnement du ministère de la Santé avec les moyens financiers nécessaires selon ses besoins en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique dans notre pays », a-t-il souligné, notant que ce fonds permettra également d’apporter le soutien nécessaire à l’économie nationale afin d’absorber les chocs négatifs provoqués par la pandémie, par rapport à la diminution ou l’interruption d’activité dans certains secteurs et la perte d’emplois qui en découlent.

Dans ce sens, M. Benchaaboun a indiqué que des mesures ont été examinées par le Comité de veille économique créé par le gouvernement, en se basant sur un système de suivi proactif.

Pour les salariés du secteur formel, le ministre a rappelé l’octroi d’une indemnité forfaitaire mensuelle nette de 2.000 DH, de la période allant du 15 mars au 30 juin 2020, en plus des allocations familiales et des prestations de l’AMO (Assurance Maladie Obligatoire), au profit des salariés déclarés à la CNSS (Caisse Nationales de Sécurité Sociale), en arrêt temporaire de travail, qui sont en difficulté à cause de la pandémie. Ces salariés pourront également bénéficier du report du remboursement des échéances des crédits bancaires, à savoir les crédits consommation et crédits logement, jusqu’au 30 juin 2020.

Conformément aux chiffres obtenus suite aux déclarations formalisées sur le portail de la CNSS pour bénéficier des indemnisations accordées à ses adhérents impactés, 132.000 entreprises sur les 216.000 affiliées à la Caisse ont révélé avoir été affectées par la pandémie et déclaré que plus de 800.000 salariés et employés sont temporairement en arrêt de travail. Ainsi, le fonds Covid-19 mobilisera près de deux milliards de dirhams mensuellement à cet effet, a-t-il dit.

Créé le 15 mars, le fonds spécial sera réservé d’une part à la prise en charge des dépenses de mise à niveau du dispositif médical.

Il permettra d’autre part de soutenir l’économie nationale, à travers une batterie de mesures qui seront proposées par le gouvernement, notamment en termes d’accompagnement des secteurs vulnérables aux chocs induits par la crise du coronavirus.

A ce jour, le Maroc recense 4.120 cas testés positifs, dont 162 décès et 695 patients guéris, selon les données fournies ce lundi par le ministère de la santé.