Maroc : Large élan de solidarité pour alimenter le Fonds spécial dédié à la gestion du Covid-19

Par Hicham Alaoui

Le gotha d’hommes d’affaires marocains, les responsables politiques, les offices, les entreprises privées et d’autres structures nationales ont manifesté un large élan de solidarité en consacrant de grandes sommes d’argent au Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du Covid-19, crée à l’initiative du Roi Mohammed VI.Ainsi, les hommes d’affaires Othman Benjelloun, Président Directeur Général de Bank Of Africa, et Aziz Akhannouch, Président Directeur Général d’Akwa Group, ont décidé de mobiliser 1 milliard DH (1 euro = 10,7 DH) chacun, en faveur dudit Fonds.

De son côté, le ministre de l’industrie, du commerce et de l’économie numérique et verte, Moulay Hafid Elalamy, a apporte sa pierre à cet édifice de solidarité en contribuant personnellement à hauteur de 200 millions de dirhams.

Pour sa part, le holding « Al Mada » a fait don de 2 milliards de DH au fonds spécial pour la gestion du Covid-19.

« Ce don s’inscrit dans le cadre du décret en date du lundi 16 mars 2020 qui a instauré la création du compte d’affectation spéciale visant à faire face aux dépenses sanitaires exceptionnelles et à soutenir les secteurs sinistrés par la crise sans précédent liée au Coronavirus », indique la holding.

Même élan de solidarité a été manifesté par le groupe de la Banque Centrale Populaire (BCP) qui va consacrer 1 milliard de DH au fonds spécial dédié à la gestion du Covid-19. « Cette contribution fait partie d’un dispositif global mis en place par la Banque pour lutter contre la propagation de la pandémie », indique le groupe.

Les membres du gouvernement marocain ont décidé à leur tour d’y contribuer, en sacrifiant un mois de leur salaire en faveur de ce Fonds spécial.

Les parlementaires ont aussi annoncé leur soutien et déclarent leur participation volontaire avec un mois de salaire en faveur du fonds créé.

La grosse contribution est venue du leader mondial sur le marché du phosphate et le premier producteur mondial d’engrais phosphatés, l’Office chérifien des Phosphates qui a décidé une contribution de 3 milliards de DH.

Ces montants viennent s’ajouter au 1,5 milliard de DH des 12 régions du Royaume, au 1 milliard de DH du Fonds Hassan II et aux 3,3 milliards versés par Maroc Telecom dans le cadre de l’amende qui lui a été infligé par l’Agence Nationale de la Réglementation des Télécommunications (ANRT).

Pour rappel, le fonds, créé le 15 mars et doté de 10 milliards, sera réservé d’une part à la prise en charge des dépenses de mise à niveau du dispositif médical et d’autre part au soutien de l’économie à travers une batterie de mesures qui seront proposées par le gouvernement pour préserver les secteurs vulnérables, préserver les emplois et atténuer les répercussions sociales de cette crise.

A ce jour, 44 cas de contamination par le coronavirus Covid-19 sont recensés au Royaume, dont un ministre. Deux décès ont été enregistrés, alors que le premier patient contaminé a été entièrement rétabli, selon les autorités sanitaires du pays.

Le Maroc a pris une batterie de mesures pour endiguer la propagation du Covid-19 notamment la fermeture de l’espace aérien et maritime marocain devant les voyageurs, l’annulation des rassemblements et des manifestations sportives, culturelles et artistiques, la création d’un Fonds spécial pour la gestion de la pandémie, la suspension des cours dans les écoles et les universités, la fermeture provisoire des mosquées, la suspension des audiences dans les différents tribunaux du Royaume.

D’autres mesures ont été prises par les autorités compétentes dans le domaine des transports publics et la fermeture des espaces publics non nécessaires.