Maroc : La chaine Medi 1 TV confirme son leadership digital

La chaîne marocaine d’information en continu, Medi 1 TV a révélé les chiffres clés de son audience digitale en 2019 et ses ambitions dans le cadre du développement digital du groupe, a annoncé la chaîne dans un communiqué.Un chiffre impressionnant, Medi1TV, la chaine d’information en continu basée à Tanger avec des studios à Rabat, Dakar, Abidjan, Nouakchott, Washington, Bruxelles et Le Caire, révèle les chiffres clés de son audience digitale en 2019 et ses ambitions dans le cadre du développement digital du groupe.

Selon le rapport « Digital in 2020 », Medi1TV, basée à Tanger avec des studios à Rabat, Dakar, Abidjan, Nouakchott, Washington, Bruxelles et le Caire, confirme son leadership sur les réseaux sociaux qui totalisent une audience de plus de 10 millions d’utilisateurs à travers ses diverses plateformes digitales et plus de 11 millions d’interactions de ses fans en 2019.

De plus, selon le site Social Bakers qui mesure l’influence des marques sur les réseaux sociaux, Medi1TV figure encore une fois dans le top 3 des médias marocains avec les plus fortes communautés de fans et d’abonnés, se plaçant en 2ème position sur Twitter et en 3ème position sur Facebook et Youtube, indique le communiqué.

Avec ses 6.5 millions de fans sur Facebook et son fort taux d’engagement, Medi1TV, leader depuis plusieurs années sur ce réseau social, consolide ses performances avec des résultats significatifs en 2019, notamment avec 220 millions de vidéos vues et 427 millions de personnes touchées l’an dernier, poursuit la même source, ajoutant que Youtube et Instagram ressortent comme les deux plateformes qui ont enregistre la plus nette progression en terme d’audience et de vues en 2019.

Avec ses 251 millions de vidéos vues et ses 780 mille nouveaux abonnés sur Youtube, Medi1TV enregistre une croissance de 60% de vues et de 55% de membres. Cependant, c’est sur Instagram, le réseau le plus en vogue et influent du moment, que Medi1TV enregistre la plus forte croissance avec une hausse de 455% de vidéos vues (16 millions) et de 116% de nouveaux abonnés (253 mille) par rapport à l’année 2018, précise-t-on de même source.

Les experts du digital confirment, poursuit le communiqué, que la vidéo restera le medium le plus utilisé et partagé par les utilisateurs dans le monde en 2020, faisant noter que ceci conforte le positionnement actuel de Medi1TV qui a focalisé sa stratégie digitale sur l’expérience vidéo et a enregistré une ascension fulgurante du nombre de vidéos vues cette année.

Au total, Medi1TV comptabilise à ce jour plus de 1 milliard et demi de vidéos vues sur l’ensemble de ses plateformes digitales, alors que l’année 2019 a enregistré ; a elle seule, un demi milliard de vidéos vues, soit un tiers de cette performance globale, rappelle-t-on.

Quant à la transformation digitale du groupe, le communiqué relève que Medi1TV produit chaque jour sur son site medi1tv.com une moyenne de 96 publications en arabe et en français – articles multimédia, moments forts des programmes et capsules exclu web – avec un total de 35.000 contenus digitaux publiés pour l’année 2019, notant que Medi1TV ambitionne d’augmenter encore davantage les contenus exclusifs sur le digital, en plus des contenus TV digitalisés.