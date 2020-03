Maroc : Des mesures drastiques pour enrayer la propagation du Coronavirus

Par Hicham Alaoui –

Le Maroc a annoncé ce lundi une batterie de mesures drastiques destinées à prévenir la propagation de l’épidémie de coronavirus, qui a fait des ravages dans le monde.Le Royaume compte peu de cas mais mise sur des mesures drastiques pour éviter que la situation s’empire. A ce jour, 29 cas de contamination ont été enregistrés dans le pays.

Parmi ces mesures figurent la fermeture à partir de ce lundi, des mosquées pour les cinq prières et celle du vendredi conformément à un avis religieux (fatwa) du Conseil supérieur des Oulémas.

Cette recommandation intervient en réponse à la demande adressée au Conseil supérieur des oulémas par le Roi Mohammed VI, en sa qualité de commandeur des croyants et eu égard au dommage grave causé l’épidémie qui sévit dans le monde et compte tenu des orientations émises par les parties compétentes, dont le ministère de la Santé en vue de veiller à la prévention contre le virus par la fermeture des lieux publics et privés.

Cette mesure est temporaire et que les prières reprendront dans les mosquées dès que les autorités compétentes auront décidé que la situation sanitaire est normalisée, rassure le Conseil.

Le gouvernement a également annoncé que les cours seront suspendus à partir de ce lundi 16 mars, jusqu’à nouvel ordre, dans l’ensemble des établissements d’enseignement, de formation professionnelle et des universités, en vue d’endiguer la propagation du virus.

De même, le ministère de l’Intérieur a interdit, jusqu’à nouvel ordre, tous les rassemblements publics auxquels prennent part plus de 50 personnes. Les cinémas, les musées, les salles de spectacle ont été fermés. Les grands festivals de musique, tels que Mawazine et Timitar sont annulés.

Dans le cadre des mesures visant à enrayer la propagation de l’épidémie, le ministère marocain de l’intérieur vient d’ordonner, ce lundi 16 mars la fermeture à partir de 18 heures (GMT+1), de tous les cafés, restaurants, salles de fêtes, cinéma, théâtres, salles de sport, salles de jeu et terrains de sport de proximité, jusqu’à nouvel ordre, des mesures qui visent à freiner la propagation du coronavirus dans le pays.

Aussi, les audiences des différents tribunaux seront suspendues dès ce lundi 16 mars et jusqu’à nouvel ordre. L’annonce a été faite par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, le ministère de la Justice et le Ministère public, dans le cadre des mesures de prévention visant à lutter contre la propagation du nouveau coronavirus Covid-19.

Selon un communiqué conjoint, il a été décidé de suspendre la tenue des audiences de tous les tribunaux du royaume, à l’exception de celles en lien avec les affaires des détenus, les affaires en référé et les affaires d’instruction.

Le Comité de veille stratégique a tenu, ce lundi à Rabat, sa première réunion de travail pour faire le point sur la situation de l’économie nationale et examiner les premières mesures prioritaires à prendre, face à la propagation du Covid-19.

Ainsi, il a décidé de mettre en place un plan d’action, qui s’étalera jusqu’à fin juin. Une première série de mesures sera mise en place et consistera en la suspension du paiement des charges sociales (cotisation CNSS) et la mise en place d’un moratoire pour le remboursement des crédits bancaires au profit des entreprises.

Dimanche, le Roi Mohammed VI a ordonné au gouvernement de procéder à la création immédiate d’un fonds, doté de près de 1 milliard d’euros (10 milliards de dirhams), consacré à la gestion de la pandémie du coronavirus.

Cette panoplie de mesures est de nature à éviter une propagation de la pandémie du Covid-19. Mais, l’implication des citoyens reste la clé de réussite de ces mesures. Si le nombre de malades ne semble pas particulièrement élevé, la rapidité de propagation du virus est très inquiétante.

Cettes, il est vital de respecter scrupuleusement les mesures de confinement, qui sont les seules capables de mettre fin à la propagation du coronavirus.