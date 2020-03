Maroc/Covid19 : De nombreuses manifestations annulées ou reportées

Par Hicham Alaoui

L’apparition d’un cas d’infection au Coronavirus au Maroc a poussé les autorités à annuler à reporter de nombreuses manifestations à caractère économique et sportif et ce dans le cadre des recommandations de la commission mixte pour la surveillance épidémiologique, mise en place pour faire face au coronavirus.Ainsi, le 15e Salon international de l’Agriculture au Maroc (SIAM), prévu à Meknès du 14 au 19 avril 2020, a été annulé. Un communiqué conjoint du ministère de l’Agriculture, et de l’Association du SIAM, explique que cette décision survient dans le cadre des mesures de sécurité liées à l’épidémie du Covid-19 et qui recommande la restriction des grandes manifestations et rassemblements de masse.

De même, le Grand Prix de judo, prévu du 5 au 9 mars à Rabat, a été annulé, selon un communiqué de la Fédération internationale de judo (IJF).

« La Fédération internationale de judo a le regret de vous informer que, en raison de l’épidémie de coronavirus et de la situation sanitaire mondiale (…), et plus spécifiquement au Maroc où les mesures préventives ont été augmentées à compter d’aujourd’hui (mardi), le Grand Prix de judo de Rabat, programmé du 6 au 8 mars, a été annulé sur décision du gouvernement marocain », écrit l’IJF dans un communiqué publié ce mardi.

« L’IJF a été informée de la décision à 15h00 heure locale. Toutes les compétitions sportives, événements et rassemblements publics internationaux ont été annulés ou reportés dans le pays », ajoute-t-elle.

Organisé par la Fédération marocaine de judo sous l’égide de la Fédération internationale de judo, ce grand prix qualificatif aux Jeux Olympiques de Tokyo allait réunir 568 judokas dont 341 hommes et 227 femmes, représentant 94 pays.

Pour sa part, le Tour du Maroc du cyclisme 2020, initialement prévu du 9 au 18 avril prochain, a été reporté.

Aussi, la 22e édition du championnat du monde universitaire de cross-country, prévue initialement pour le 7 mars à Marrakech a été reportée, selon la fédération royale marocaine du sport universitaire.

Le report de cette édition a été décidé en coordination avec la fédération internationale du sport universitaire (FISU), précise un communiqué de la fédération marocaine.

Au niveau politique, la réunion du Conseil national du Parti authenticité et modernité (PAM-opposition), prévue ce samedi 7 mars, sera reportée jusqu’à nouvel ordre.

Selon la présidente du Conseil, Mme Fatima Zohra Mansouri, cette décision survient dans le cadre des recommandations de la commission mixte pour la surveillance épidémiologique, mise en place pour faire face au coronavirus. Celle-ci a en effet appelé à la restriction des grandes manifestations et rassemblements de masse.

Plus de 600 personnes venues des quatre coins du Royaume et de l’étranger notamment la France et l’Italie où des centaines de cas ont été enregistrés, allaient prendre part samedi au Conseil national du parti du tracteur.

Pour rappel, le Maroc a enregistré lundi un premier cas d’infection au coronavirus. L’état de santé de ce patient de 39 ans qui vient de rentrer de la ville italienne de Bergame, est jugé stable, a affirmé mardi à Rabat le ministre de la santé Khalid Ait Taleb.

« Admis à l’hôpital, le patient a subi des examens et une série d’analyses qui se sont révélées positives », a déclaré le ministre, soulignant que ce citoyen est actuellement placé en isolement dans l’un des hôpitaux de Casablanca pour une durée de 14 jours.