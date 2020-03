Maroc/Covid-19 : Plus de 77.000 entreprises en banqueroute (ministre)

Le ministre marocain de l’emploi et de l’insertion professionnelle, Mohamed Amkraz, a annoncé que plus de 77.000 entreprises sont en banqueroute ou au bord de la faillite, en raison de la situation d’urgence sanitaire décrétée par le pays pour enrayer la propagation du coronavirus.« Plus de 77.000 entreprises marocaines ont déclaré qu’elles étaient en faillite ou au bord de la faillite à la date de lundi 30 mars », a fait savoir le ministre, qui était l’invité ce mardi de la chaine de télévision « Tamazight », notant que « ce nombre est important » car il a des conséquences au niveau à la fois des salariés et du paiement des impôts pour, car l’économie marocaine étant liée au nombre de transactions de ces entreprises.

Pour lui, « à l’heure actuelle, il n’y a que deux options, soit sacrifier la vie des citoyens afin de protéger l’économie, soit sacrifier l’économie pour le bien des citoyens », ajoutant que « le Maroc a préféré la dernière option ».

Et de conclure que « la situation économique actuelle est très difficile ».

Il est à signaler que les opérateurs ont appelé à une aide plus soutenue, alors que le fonds spécial pour la gestion du coronavirus vient à peine d’entamer son travail.

Ainsi, les textiliens qui s’estiment sinistrés exigent un accompagnement adapté jusqu’à fin 2022 pour sortir la tête de l’eau. Les exportateurs, de leur côté, veulent être représentés au sein du Comité de veille économique au vue de leur importance en matière d’entrée de devises.

L’industrie textile est profondément touchée par cette crise du Covid-19, en raison des annulations de commandes constatées juste après la propagation de la pandémie.

Selon le président de l’Association marocaine des industries du textile et de l’habillement (AMITH), 90% des entreprises du secteur sont actuellement à l’arrêt, estimant que les mesures prises sont bonnes mais insuffisantes, car le secteur peut rapidement se remettre à rapporter des devises, dès son redémarrage.

A ce jour, le Maroc compte 617 cas testés positifs au Covid-19, dont 36 décès et 24 personnes guéries entièrement de la maladie.

Pour rappel, les autorités publiques ont pris des mesures drastiques pour enrayer la propagation du virus. Ainsi, un état d’urgence sanitaire a été décrété depuis vendredi 20 mars et jusqu’au 20 avril prochain.