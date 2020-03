Maroc/Covid-19 : La lecture, le souverain remède contre les dégoûts de la claustration

Par Hicham Alaoui

« La lecture est à l’esprit ce que l’exercice est au corps », une maxime de Machiavel qui résume de pied en cap le rôle de la lecture, gymnastique de l’esprit et vertu irremplaçable qui enrichie le savoir et fortifie la mémoire.Certes, en ces périodes de confinement décrété pour endiguer la propagation du coronavirus, le sentiment d’enfermement peut gagner tout un chacun. Or, la lecture est un magnifique moyen de s’évader.

Ainsi, la lecture est une bouffée d’oxygène face à cet isolement qui apparaît aujourd’hui comme une sorte de mirage dont les contours nous laissent un peu désarmés, d’autant plus amers que la seule manière de combattre cet ennemi invisible est de rester calfeutré chez soi.

La lecture pourrait, en effet, s’avérer une véritable panacée à ces sentiments de découragement qui habitent les gens, obligés de se cloîtrer chez eux pour juguler l’expansion de l’épidémie qui fait ravage dans le monde avec près d’un demi-million de contaminés dans le monde et plus de 20.000 morts.

A chaque mal un bien. Cette période de confinement constitue une opportunité en or pour les personnes de renouer avec la lecture, qui, au delà du cadre de littératie restreinte, est un véritable outil pour interpréter le monde, structurer les expériences et construire des connaissances. Polymorphisme social et culturel, la lecture renforce le développement intellectuel, émotionnel et psychologique, en formant des générations plus épanouies et capables de réinventer le monde.

Contactés par APA, des habitants de la ville de Salé (7 km de la capitale Rabat), ont souligné que la lecture procure un plaisir en détournant la personne du réel qu’il vit, favorisant ainsi l’oubli des soucis et du stress du quotidien. Mais c’est aussi une aide précieuse pour apprendre à s’exprimer et à penser.

Pour Hamid, un enseignant, la lecture est un éveil de l’âme et du cœur et une jouissance de la pensée et des sentiments. « C’est une ouverture sur un monde enchanté. Elle nous ouvre toutes les portes de la création et nous invite à mieux comprendre et maîtriser le monde au lieu de le fuir », a-t-il cet enseignant submergé par la préparation des cours à distance qu’il doit dispenser à ses élèves.

Selon lui, « le confinement nous a contraint à un certain rétrécissement de la vie sociale et la lecture peut s’imposer comme manière de compenser la frustration amicale », a-t-il estimé.

Même tonalité chez Souad, fonctionnaire de son état, qui a souligné que la lecture reste un remède pour venir à bout de toute phobie, retrouver le plaisir à la vie et se consoler face aux sentiments d’ennui et de lassitude imposés par le confinement.

En ces périodes de confinement annoncés dans plusieurs pays du monde, plusieurs plateformes et enseignes mondialement connues ont proposé gracieusement aux populations des milliers de eBooks. De même, l’UNESCO a eu la grande idée de donner accès gratuitement à la bibliothèque numérique mondiale sur internet.

D’aucuns ne peut le nier : Éloigner le stress est une autre vertu de la lecture notamment en ces moments de claustration. Autant dire que le livre est le meilleur ami de l’homme en tout temps et en toutes circonstances.