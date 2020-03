Manifestation à Abidjan pour demander à Alassane Ouattara de faire un 3è mandat

Des partisans du président ivoirien Alassane Ouattara ont manifesté lundi à Abobo, une commune populaire au Nord d’Abidjan, leur opposition à sa décision de ne pas briguer un troisième mandat lors la présidentielle d’octobre prochain.Majoritairement des femmes, ces manifestants ont souhaité que M. Ouattara surnommé «ADO» fasse un troisième mandat estimant qu’il est une « chance » pour la Côte d’Ivoire.

«Groupe Fidèle Abobo Sagbé/Départ du président: non, non et non » ; «On veut ADO, ADO pour toujours, ADO est une chance pour la Côte d’Ivoire », pouvait-on lire entre autres sur les pancartes et banderoles brandies par les manifestants.

«Papa ADO nous sommes avec toi aujourd’hui, nous sommes avec toi demain. Si nous sommes là aujourd’hui, c’est pour la paix », a expliqué l’artiste-chanteuse ivoirienne Mawa Traoré, souhaitant que M. Ouattara ne renonce pas à un troisième mandat.

Jeudi dernier, dans un message sur l’état de la Nation devant le parlement réuni en congrès à Yamoussoukro, la capitale politique et administrative ivoirienne, M. Ouattara a annoncé qu’ il ne sera pas candidat pour l’élection présidentielle du 31 octobre prochain, souhaitant le transfert du pouvoir à une « nouvelle génération». Il a par ailleurs annoncé à cette occasion une modification de la constitution.