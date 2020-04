Majorel Afrique met en place une hotline d’écoute et de soutien dédiée à ses collaborateurs

Majorel lance au profit de ses collaborateurs en Afrique une hotline interne baptisée « Allo One Team » pour les épauler durant ces temps critiques liés à la pandémie Covid-19.Cette cellule interne d’écoute et de soutien, mise en place dans un contexte marqué par l’inquiétude et la distanciation sociale, la hotline Allo One team, est un canal d’expression créé pour offrir un espace d’écoute réservé aux collaborateurs de Majorel afin de répondre à leurs questions, indique un communiqué de Majorel, parvenu ce vendredi à APA.

« Notre hotline interne est un canal qui permet de préserver les liens qui nous unissent à nos collaborateurs dans cette période de crise marquée par la crainte, l’isolement et le doute. Elle incarne ainsi la culture de Majorel, résumée dans l’expression One Team, qui privilégie l’esprit d’équipe, le partage et la solidarité », témoigne Sanaa Benchekroun, Directeur du Capital Humain région France, Afrique et Benelux.

La hotline est disponible pour les 7.500 collaborateurs de Majorel au Togo, en Côte d’Ivoire, au Sénégal et au Maroc, du lundi au vendredi et de 9h00 à 18h00, précise la même source, assurant que tous les appels et e-mails sont traités de manière strictement confidentielle.

Majorel conçoit, offre et redéfinit l’expérience client pour le compte des marques globales les plus réputées. Le Groupe délivre une communication client standard ainsi que des solutions digitales telles que les médias sociaux et les communications en ligne, l’interaction automatisée et l’IA, les systèmes d’analytique, le libre-service et d’autres solutions de cycle de vie client.

Le groupe réalise un chiffre d’affaires annuel combiné de 1,2 milliard d’euros et compte plus de 500 clients dans le monde œuvrant dans de nombreux secteurs. Il emploie plus de 48.000 collaborateurs dans 28 pays à travers le monde,

bénéficie d’une position de leader sur les marchés européen, africain et du Moyen-Orient, ainsi que d’une forte présence en Asie et en Amérique.