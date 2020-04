Lutte contre le coronavirus: 600 millions FCFA de l’AFD au Congo

L’Agence française de Développement (AFD) a débloqué une enveloppement de 600 millions FCFA pour soutenir la mise en œuvre du plan congolais de riposte contre la pandémie du Coronavirus, a appris APA mercredi auprès de l’ambassade de France au Congo.« Ce don de 600 millions FCFA de l’AFD concerne trois accords de financement entre le Congo. Pour le premier accord, 229 millions FCFA sont alloués au ministère en charge de la Santé pour le Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville, pour l’acquisition des équipements et consommables médicaux», explique un communiqué de la représentation diplomatique française.

Elle indique que le deuxième accord de 168 millions FCFA concerne le ministère des Affaires sociales et l’Action humanitaire dans le cadre de son projet « Telema » (Debout) pour ses actions de sensibilisation de la population sur les mesures préventives dans la lutte du coronavirus à travers le pays.

« Et le troisième accord de financement de 100 millions FCFA est toujours destiné au ministère des Affaires sociales et de l’Action humanitaire pour la prise en charge pendant un mois de 5000 personnes vulnérables (enfants et personnes âgées) à Brazzaville, Pointe/Noire et le département du Pool », conclut notre source.