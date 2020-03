L’Ouganda expulse 340 Rwandais à cause du Covid-19

Au total, 342 ressortissants rwandais sont expulsés d’Ouganda en raison du Covid-19, a confirmé à APA vendredi à Kigali, un haut responsable administratif local de la province du Nord du Rwanda.Le gouverneur de la province du Nord du Rwanda, Jean Marie Vianney Gatabazi, a déclaré que personne parmi les expulsés ne souffrait de Covid-19.

L’expulsion intervient après que l’Ouganda a enregistré quatre nouveaux cas de Covid-19 pour porter le nombre total de cas confirmés dans le pays à 18 ce vendredi.

Au Rwanda, le nombre de cas confirmés de Covid-19 est passé à 50 après que neuf autres patients ont été testés positifs, a déclaré le ministère de la Santé.

Les autorités rwandaises ont annoncé un confinement de 14 jours sur l’ensemble du territoire et ont mis en garde les résidents contre les visites et les déplacements inutiles dans le pays et à l’étranger. Aucun décès n’a encore été enregistré dans les deux pays voisins.