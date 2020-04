L’Etat ivoirien octroie 200 millions FCFA aux entreprises privées de presse pour faire face au Covid-19

L’Etat de Côte d’Ivoire a dégagé un Fonds spécial d’un montant de 200 millions FCFA pour soutenir les entreprises privées de presse et les faîtières du secteur des médias face aux conséquences de la maladie à Covid-19, a annoncé jeudi à Abidjan, Sidi Tiémoko Touré, le ministre ivoirien de la Communication et des médias.M. Touré qui s’exprimait lors d’une cérémonie de remise de kits de protection contre le Covid-19 aux acteurs des médias, a souligné que cette aide directe du gouvernement ivoirien sera accordée aux bénéficiaires dans les jours à venir par l’entremise du Fonds de soutien et de développement de la presse (FSDP).

Justifiant ce soutien de l’Etat aux acteurs des médias, M. Touré a expliqué que les journalistes de même que le corps médical et les forces de sécurité, sont en première ligne dans la lutte contre le Covid-19 dans le pays.

Le gouvernement ivoirien a promis d’ailleurs à ces deux corps de métiers, (le corps médical et les forces de sécurité) une prime de risque jusqu’à la fin de la pandémie du Covid-19.

Par ailleurs, M. Touré a encouragé les entreprises de presse à soumissionner au guichet unique d’aide aux PME mis en place par le gouvernement ivoirien pour soutenir le secteur privé dans la lutte contre le Coronavirus.

En retour, Patrice Yao, le président du Groupement des éditeurs de presse (GEPCI, patronat) a dit au nom des médias, sa reconnaissance à l’exécutif ivoirien, plaidant dans la foulée pour le renforcement de cette aide.