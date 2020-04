Les quotidiens burkinabè à fond sur les mesures contre le Covid-19

Les mesures socio-économiques annoncées, la veille par le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, pour faire face aux effets engendrés par la pandémie de Coronavirus (Covid-19), constituent le principal sujet à la Une des quotidiens burkinabè ce vendredi.«Message du président du Faso à la Nations: Plusieurs mesures d’accompagnement prises», arbore le journal privé Le Quotidien, publiant également la «liste des 1 207 prisonniers graciés».

Pour sa part, le quotidien privé Aujourd’hui au Faso affiche: «Mesures socioéconomiques anti-Covid-19 au Burkina: Roch dégaine la grosse artillerie pour soulager ses compatriotes».

Selon le journal, «hier donc, pour sa seconde prestation télévisuelle dans le cadre de la gestion du coronavirus, le président du Faso a égrené un interminable chapelet de mesures, pour adoucir la détresse de ses compatriotes, empêtrés habituellement dans une survie routinière qu’est venu corser le terrorisme et les différentes frondes sociales et le coronavirus».

Pendant ce temps, le quotidien national Sidwaya mentionne en première page: «Covid-19: Le président du Faso annonce 394 milliards pour accompagner les populations vulnérables et relancer l’économie».

L’Observateur Paalga, le doyen des quotidiens privés burkinabè, ne dit pas autre chose lorsqu’il titre: «Lutte contre le coronavirus : Roch sort l’artillerie socio-économique».

Le confrère fait observer qu’«au Burkina, la pandémie du coronavirus qui secoue la planète entière depuis trois bons mois avait en effet frappé le saint des saints, puisque pas moins de six ministres avaient été testés positifs. Tant et si bien qu’on avait droit à des e-Conseils des ministres pour ne pas au moins donner l’impression qu’il n’y avait plus personne à la barre du navire battant pavillon burkinabè».

L’Observateur Paalga rapporte aussi «les confidences d’une personne guérie» de coronavirus.

Il s’agit du ministre de l’Education nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, le Pr Stanislas Ouaro qui, relate le journal, avait rendu public son statut de personne contaminée au COVID-19 sur les réseaux sociaux, le 19 mars dernier.

«Deux semaines après, c’est à travers ce même canal qu’il a informé de sa rémission», écrit L’Observateur Paalga qui dit avoir eu un entretien téléphonique avec le ministre Ouaro, dans la soirée du 1er avril.