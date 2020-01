Les principales nominations pour les Grammy Awards 2020

Voici les nominations dans les principales catégories pour les 62e Grammy Awards, les récompenses américaines de la musique qui seront décernées dimanche à Los Angeles.

La rappeuse Lizzo est en tête avec huit nominations, suivie par la chanteuse de 18 ans Billie Eilish et le rappeur Lil Nas X, avec six nominations chacun.

– Album de l’année –

Bon Iver, « i, i »

Lana Del Rey, « Norman Fucking Rockwell! »

Billie Eilish, « When We All Fall Asleep, Where Do We Go? »

Ariana Grande, « thank u, next »

H.E.R., « I Used To Know Her »

Lil Nas X, « 7 »

Lizzo, « Cuz I Love You (Deluxe) »

Vampire Weekend, « Father Of The Bride »

– Enregistrement de l’année, attribué pour la performance globale d’un titre –

Bon Iver, « Hey, Ma »

Billie Eilish, « Bad Guy »

Ariana Grande, « 7 Rings »

H.E.R., « Hard Place »

Khalid, « Talk »

Lil Nas X featuring Billy Ray Cyrus, « Old Town Road »

Lizzo, « Truth Hurts »

Post Malone et Swae Lee, « Sunflower »

– Chanson de l’année, attribué aux auteurs/compositeurs –

Lady Gaga, Natalie Hemby, Hillary Lindsey et Lori McKenna, « Always Remember Us This Way » (dans « A Star Is Born »)

Billie Eilish et Finneas O’Connell, « Bad Guy »

Brandi Carlile, Phil Hanseroth, Tim Hanseroth et Tanya Tucker, « Bring My Flowers Now »

H.E.R., Ruby Amanfu, Sam Ashworth, D. Arcelious Harris et Rodney Jerkins, « Hard Place »

Taylor Swift, « Lover »

Lana Del Rey et Jack Antonoff, « Norman Fucking Rockwell! »

Lewis Capaldi, Tom Barnes, Pete Kelleher, Benjamin Kohn et Sam Roman, « Someone You Loved »

Lizzo, Steven Cheung, Eric Frederic et Jesse Saint John, « Truth Hurts »

– Révélation de l’année –

Black Pumas

Billie Eilish

Lil Nas X

Lizzo

Maggie Rogers

Rosalia

Tank And The Bangas

Yola

– Meilleur clip –

The Chemical Brothers, « We’ve Got to Try »

Gary Clark Jr, « This Land »

FKA twigs, « Cellophane »

Lil Nas X et Billy Ray Cyrus, « Old Town Road »

Tove Lo, « Glad He’s Gone »

– Meilleur album de rap –

Dreamville, « Revenge Of The Dreamers III »

Meek Mill, « Championships »

21 Savage, « I Am > I Was »

Tyler, The Creator, « Igor »

YBN Cordae, « The Lost Boy »

– Meilleur album de rock –

Bring Me The Horizon, « Amo »

Cage The Elephant, « Social Cues »

The Cranberries, « In The End »

I Prevail, « Trauma »

Rival Sons, « Feral Roots »

– Meilleur album vocal pop –

Beyonce, « The Lion King: The Gift »

Billie Eilish, « When We All Fall Asleep, Where Do We Go? »

Ariana Grande, « thank u, next »

Ed Sheeran, « No. 6 Collaborations Project »

Taylor Swift, « Lover »

– Meilleur album de musique alternative –

Big Thief, « U.F.O.F. »

James Blake, « Assume Form »

Bon Iver, « i, i »

Vampire Weekend, « Father of the Bride »

Thom Yorke, « Anima »

– Meilleur album de musique du monde –

Altin Gun, « Gece »

Bokante & Metropole Orkest dirigé par Jules Buckley, « What Heat »

Burna Boy, « African Giant »

Nathalie Joachim et Spektral Quartet, « Fanm D’Ayiti »

Angelique Kidjo, « Celia »