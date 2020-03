Les femmes représentent 26% du personnel de l’aviation civile en Côte d’Ivoire (Association)

Les femmes représentent 26% du personnel de l’aviation civile en Côte d’Ivoire, soit 708 personnes sur un effectif total de 2678 salariés.L’information a été donnée vendredi à Abidjan par Esther Bene-Hoana, la présidente de l’Union des femmes de l’aviation civile de Côte d’Ivoire (UFACI), une association des femmes employées dans le secteur de l’aviation civile du pays.

« Dans notre pays, les femmes représentent 26% du personnel de l’aviation civile. Elles sont 708 sur un effectif total de 2678 salariés du secteur», a fait savoir Mme Bene-Hoana qui s’exprimait lors d’une cérémonie de lancement de son association.

Poursuivant, elle a dit l’engagement de son organisation à mettre en place un programme d’actions et d’activités destiné à améliorer le statut et la représentativité des femmes à tous les postes du secteur de l’aviation civile et à accroître les opportunités de mobilité et d’évolution de carrière de celles-ci dans ce secteur.

Enumérant les grandes lignes de ce programme, la présidente de l’UFACI a souligné qu’il s’agira entre autres de, favoriser l’accessibilité aux formations dans les métiers de l’aviation pour les femmes des différentes structures du secteur.

Cette Union ambitionne également de nouer des partenariats stratégiques qui permettront l’accès à des formations de haut niveau. L’organisation périodique de conférences et des journées carrières dans les établissements scolaires de jeunes filles et dans le milieu universitaire sur le territoire national, figure également sur la liste des actions à mener.

Mme Bene-Hoana a conclu en appelant à un «engagement fort et déterminé» de l’Etat et de l’industrie aéronautique à œuvrer en faveur de la parité homme-femme dans le secteur de l’aviation civile. A ce jour, la Côte d’Ivoire compte une femme pilote et trois femmes stagiaires pilotes.

A ce propos, le ministre des Eaux et forêts, Alain Richard Donwahi, a relevé l’importance de la place que le président Alassane Ouattara accorde à l’autonomisation de la femme à travers notamment la mise en place des fonds d’aide à la femme. Le cadre législatif est également favorable à cette parité homme-femme.

De son côté, Hamed Diomandé, directeur de cabinet du ministre des transports, a salué cette «belle initiative» de l’UFACI, rappelant que cette année le Prix d’excellence du ministère des transports a été décerné à deux femmes.

A son tour, le Général Abdoulaye Coulibaly, Président du Conseil d’administration d’Air Côte d’Ivoire, la compagnie aérienne nationale a rappelé l’histoire de l’évolution de la femme au sein de l’administration ivoirienne, citant Jeanne Gervais, la première femme à être ministre en Côte d’Ivoire en 1976, sous le président Félix Houphouët-Boigny.