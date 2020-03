Les champions ivoiriens de Huawei ICT compétition seront formés pour le concours régional prévue en Egypte

Trois étudiants ivoiriens de l’Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INPHB) de Yamoussoukro, la capitale politique et administrative ivoirienne qui ont été les vainqueurs au niveau national du concours dénommé « Huawei ICT Compétition» entameront une formation afin de mieux se préparer pour la finale régionale de cette compétition prévue en avril prochain en Égypte, a appris APA jeudi auprès des organisateurs.Organisé par le géant chinois des télécommunications « Huawei Technologies », cette compétition a pour objectif de développer des talents locaux en TIC et favoriser le transfert des compétences. Tous les trois, étudiants en réseau télécom, Koné Abdoulaye, Aman Célestin et Aka Gervais entameront une formation en vue de mieux préparer cette finale régionale.

« Huawei ICT compétition m’a permis de mettre en pratique mes connaissances théoriques. Cela m’a permis également d’améliorer mon niveau de langue en anglais et aussi partager une même plateforme avec d’autres personnes qui ont la même passion que moi», s’est félicité Abdoulaye Koné, l’un des trois étudiants vainqueurs de l’équipe de l’INPHB à ce concours.

Dans le même élan, son colistier Aka Gervais Alex a dit sa gratitude aux organisateurs de cette compétition estimant que c’est une «très belle initiative » qui va permettre aux jeunes africains, d’apprendre en relevant de nouveaux challenges et exprimer également leur talent.

En cas de victoire des trois « champions» ivoiriens à cette finale régionale en Égypte, ils prendront part à une nouvelle édition de cette compétition prévue à Shenzhen en Chine. C’est en janvier dernier que cette compétition internationale sur les TIC a été lancée en Côte d’Ivoire par cette entreprise chinoise de concert avec le ministère ivoirien de l’économie numérique et de la poste.

Ensuite, ont suivies les inscriptions préliminaires à ce concours jusqu’à l’annonce des 23 équipes finalistes de la Côte d’Ivoire. La finale nationale qui a vu la victoire de l’équipe de l’INPHB a opposé le 26 février dernier, 69 étudiants de 09 écoles répartis en 23 équipes. Avant leur départ en Égypte pour cette finale régionale, les trois vainqueurs nationaux de « Huawei ICT compétition», recevront leur prix le 26 mars prochain.