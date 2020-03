Les cas confirmés de maladie à Coronavirus passent de 14 à 17 en Côte d’Ivoire ( Officiel)

Les cas confirmés de maladie à Coronavirus sont passés de 14 à 17 en Côte d’Ivoire dont un cas guéri, a annoncé samedi soir, Pr Mamadou Samba, le directeur général de la santé.« Aujourd’hui nous sommes à 17 cas confirmés. 16 qui sont en bonne santé (état stable) et un cas guéri. Nous avons eu trois nouveaux cas de vendredi à samedi», a indiqué M. Samba qui s’exprimait sur les antennes de la première chaîne de télévision de la Radiodiffusion télévision ivoirienne (RTI, service public).

« Nous sommes dans une phase d’épidémie, les cas vont apparaître de plus en plus. Pour cela, le gouvernement a donné des mesures que nous devons respecter. Plus nous les respectons, plus nous avons moins de risque d’avoir des cas», a conseillé le directeur général de la santé, soulignant l’efficacité de ces mesures préventives.

Le gouvernement ivoirien a pris 13 mesures complémentaires dont la fermeture des écoles pour un mois en vue de lutter contre la propagation de la maladie à Coronavirus dans le pays.

Par ailleurs, vendredi soir, les autorités ivoiriennes ont pris la décision de fermer toutes les frontières ivoiriennes ( terrestres, aériennes, maritimes) à partir de dimanche à minuit. A ce jour, la maladie à Coronavirus a tué plus de 12 000 personnes dans le monde et fait plus 230.000 cas d’infection.