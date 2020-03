L’ECOSOCC pour l’Afrique du Nord salue les mesures prises par les pays de la région pour enrayer la propagation du Covid-19  

Le Conseil économique, social et culturel de l’Union africaine pour la région de l’Afrique du Nord a salué toutes mesures prises par les pays de la région pour freiner la propagation de l’épidémie Covid-19.« En ces moments difficiles que traverse le monde à cause de la pandémie Corona Virus (COVID-19), le Conseil Economique, Social et Culturel de l’Union Africaine pour la région du Nord (ECOSOCC-UA), salue toutes les mesures préventives et anticipatives prises par les gouvernements et les autorités locales des pays de la région pour enrayer la propagation du virus. Ces mesures portent sur les volets sanitaires, économiques et sociales avec et pour objectif de faire face à cette pandémie », lit-on dans un communiqué de l’ECOSOCC-UA pour la région de l’Afrique du Nord, parvenu vendredi à APA.

La structure de l’Union africaine a appelé les populations de la région à « se conformer aux règles et recommandations des autorités publiques et à lutter contre les fausses informations et publications au sujet du Coronavirus, lesquelles risques de semer un vent de panique chez les populations », exhortant toutes les couches de la société civile à « s’engager positivement dans les opérations de la sensibilisation ».

« Le Coronavirus est une menace invisible à l’œil nu, mais portant bien réelle. La pandémie ne cesse de progresser avec une hausse importante du nombre de nouvelles contaminations », relève la même source.

C’est pour cette raison, qu’il est impératif de se confiner chez soi pour éviter une lutter contre la transmission du coronavirus dans les lieux publics. « Restez chez vous, protégez vos communautés, ensemble nous allons vaincre la pandémie du COVID-19 », a vivement insisté l’ECOSOCC-UA pour la région de l’Afrique du Nord, présidé par le Marocain, Khalid Boudali.