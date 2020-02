Le train de la réconciliation est en marche en Côte d’Ivoire, selon Simone Gbagbo

Le train de la réconciliation est en marche en Côte d’Ivoire, a estimé vendredi à Abidjan, Simone Ehivet Gbagbo, l’ex-première dame ivoirienne évoquant les récentes rencontres d’une part entre les anciens présidents ivoiriens Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo et d’autre part entre Laurent Gbagbo et Pascal Affi N’Guessan, le président statutaire du Front populaire ivoirien (FPI).« Le premier acte fort de la réconciliation a été posé par le président Gbagbo qui a accepté de rencontrer le président Bédié. Ils ont ouvert de la sorte les discussions (…) Le deuxième acte fort, c’est lorsque le président Gbagbo a rencontré le premier ministre Affi. Le train de la réconciliation nationale est donc en marche. Je nous invite à entrer dans ses wagons sans crainte avec assurance », a souhaité Mme Gbagbo dans un discours lors d’une cérémonie dénommée « Les Journées du militant» du FPI, son parti politique.

Selon elle, ce train de la réconciliation est prêt à embarquer tout le monde, nationaux comme étrangers vivant en Côte d’Ivoire.

Poursuivant, elle a exhorté les militants de son parti et au-delà, tous les ivoiriens à s’armer de «grandeur d’âme» et de pardon, soulignant « la nécessité d’oublier les humiliations, les arrestations, les emprisonnements d’hier».

Par ailleurs, Mme Gbagbo a appelé avec insistance les militants du FPI à la réconciliation en interne estimant que « nous pouvons faire des erreurs, mais nous n’avons pas droit à l’échec ».