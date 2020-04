Le Togo célèbre ses 60 ans d’indépendance

Le Togo célèbre ce lundi 27 avril, le 60ème anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale, dans un contexte de coronavirus.Pour cette soixantième édition, les traditionnelles festivités qui entouraient cet événement sont tenues dans la quasi-discrétion, symboliques, sans présence et ferveur populaire. Le défilé civil et militaire et les réjouissances populaires ont ainsi été annulés pour limiter au maximum les risques de propagation du Covid-19 qui a touché 98 personnes et en a tué 06.

Le Chef de l’Etat Faure Gnassingbé a toutefois procédé, hier dimanche à Lomé, la capitale, à la ranimation traditionnelle de la flamme du souvenir au monument de l’indépendance, paré de ses plus beaux atours. Une cérémonie tenue en présence du Premier ministre, Komi Sélom Klassou, des responsables des institutions de la République, des membres du gouvernement et autres personnalités triées sur le volet.

Le Togo a accédé à la souveraineté nationale et internationale le 27 avril 1960 avec la proclamation officielle de son indépendance, acquise deux ans plus tôt, suite aux élections législatives tenant lieu de référendum.