Le Sénégal obtient 103,130 milliards FCFA de bons Covid-19 sur le marché financier de l’UMOA

L’Etat du Sénégal a obtenu mardi au niveau du marché financier de l’Union monétaire ouest africaine (UMOA) un montant de 103,130 milliards FCFA (environ 208,164 millions de dollars) au terme de son émission par adjudication de bons assimilables du trésor (BAT) à 91 jours dénommés Bons Covid-19, a appris APA auprès de l’Agence UMOA-Titres basée à Dakar.

L’opération réalisée par l’Agence UMOA-Titre en coordination avec la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), vise à permettre à l’émetteur de mobiliser l’épargne des personnes physiques et morales dans le but de couvrir les décalages de trésorerie créés par la lutte contre la pandémie causée par COVID-19 et ses conséquences. Les autorités sénégalaises ont exploré les opportunités aménagées par la BCEAO à travers son avis daté du 21 avril 2020 relatif à l’émission de bons du trésor dénommé Bons Covid-19 par l’ensemble des Etats de la zone UEMOA confrontés à la pandémie Covid-19. Cette émission cible principalement les investisseurs socialement responsables mais également les entreprises ou individus souhaitant soutenir utilement les Etats de la zone.

Les investisseurs ont massivement répondu à la sollicitation de l’Etat du Sénégal en proposant 426,035 milliards FCFA de soumissions globales alors que le montant mis en adjudication était de seulement 100 milliards FCFA. Ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 426,04%.

L’émetteur a retenu 103,130 milliards FCFA et rejeté les 322,905 milliards FCFA restants. Ce qui donne un taux d’absorption de 24,21%.

L’Etat du Sénégal s’est engagé à rembourser le capital le premier jour ouvré suivant la date d’échéance fixé au 28 juillet 2020. Pour ce qui est des intérêts, leur paiement au taux inférieur ou égal à 3,75% se fera d’avance et précomptés sur la valeur nominale des bons qui est d’un million de FCFA.