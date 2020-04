Le retour à l’école envisagé pour le 1er juin au Cameroun

La reprise des cours, suspendus depuis le 17 mars dans tous les établissements scolaires, universitaires, les centres de formation professionnelle et les grandes écoles, est envisagée le 1er juin prochain au Cameroun en fonction de l’évolution de la pandémie du coronavirus, a annoncé jeudi soir le Premier ministre Joseph Dion Ngute.Répercutant les instructions du président Paul Biya, il a indiqué que cette mesure est susceptible de réajustement. Il a également fait état de la reconduction, pour 15 jours supplémentaires et pour la 2ème fois consécutive, des 13 mesures gouvernementales prises il y a un mois pour endiguer l’expansion du Covid-19, qui à jeudi comptait déjà 996 cas confirmés, 22 morts et 164 guéris dans le pays, selon les données officielles.

Le chef du gouvernement a aussi mentionné la finalisation, en urgence, d’une étude visant à évaluer l’impact du coronavirus sur l’économie nationale, assortie de mesures d’accompagnement à mettre en œuvre, en soutien aux secteurs d’activité en difficulté depuis l’avènement de la pandémie, ainsi que les ménages les plus fragiles.