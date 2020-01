Le nouveau Premier ministre maltais promet Etat de droit et continuité « après la tempête »

Le nouveau Premier ministre de Malte, Robert Abela, a reconnu dimanche « des erreurs » et a promis de « renforcer l’Etat de droit » mais s’est inscrit « dans la continuité » de son prédécesseur Joseph Muscat, « après la tempête » provoquée par l’enquête sur le meurtre d’une journaliste d’investigation.

« Je suis déterminé à garder ce qui est bon et à changer ce qui est mauvais. Je promets de travailler avec ce parlement pour continuer à renforcer l’Etat de droit et la bonne gouvernance », a déclaré M. Abela devant des centaines de supporteurs survoltés du Parti travailliste dont il est devenu chef dans la nuit.

M. Abela, un avocat de 42 ans, a été élu chef du « Partit Laburista » avec près de 58% des voix contre 42% pour Chris Fearne, un chirurgien de 56 ans, vice-Premier ministre sortant, qui faisait pourtant figure de favori.

En devenant chef du parti, il succède au Premier ministre sortant Joseph Muscat qui a dû se résoudre à quitter son poste prématurément car il était accusé d’interférences dans l’enquête sur l’assassinat en 2017 de la journaliste d’investigation Daphne Caruana Galizia.

Sans jamais évoquer ces accusations, M. Abela a néanmoins reconnu des « erreurs ».

Pour le reste, son projet de gouvernement s’inscrira « dans la continuité » de celui de M. Muscat. « Le projet de Joseph nous a apporté dix victoires électorales consécutives » et les « succès économiques » (avec une croissance de 6,6% en 2018), a-t-il expliqué, tout en assurant qu’il veillerait à ce que la richesse « ne reste pas bloquée au sommet mais touche tout le monde ».

« Après la tempête, le Parti est de retour », a-t-il lancé, appelant tous les Maltais à s’unir derrière ses rangs.

M. Abela, fils de George Abela qui fut le président (travailliste) de Malte de 2009 à 2014, prendra officiellement la succession lundi de M. Muscat, 45 ans. Ce dernier est accusé d’avoir couvert ses proches collaborateurs dont son chef de cabinet Keith Schembri, dans l’enquête sur le meurtre de Mme Caruana Galizia. La journaliste, qui tenait un blog très suivi, a été tuée le 16 octobre 2017 dans l’explosion de sa voiture piégée, un attentat qui avait choqué toute l’Europe.

M. Muscat, au pouvoir depuis 2013, avait été triomphalement réélu quelques mois plus tôt en juin 2017 malgré des scandales de corruption impliquant l’élite politico-économique de l’archipel, découverts par Mme Caruana Galizia.

– Un « grand nettoyage »? –

Le discours de M. Abela était très attendu alors qu’il n’a jamais évoqué pendant sa campagne l’affaire Daphne, sauf pour estimer que le gouvernement n’avait « pas du tout à s’excuser » d’éventuelles négligences dans la protection dont aurait dû bénéficier la blogueuse.

M. Muscat a abrégé de deux ans et demi son deuxième mandat qui aurait dû se terminer en septembre 2022, quand l’enquête sur l’assassinat de la journaliste a mis en cause à partir de novembre 2019 son chef de cabinet Keith Schembri et le ministre du Tourisme (auparavant de l’Energie) Konrad Mizzi.

Les noms des deux hommes étaient déjà apparus dans le volet maltais des Panama Papers creusé par Daphne Caruana Galizia. Elle avait révélé qu’ils avaient ouvert des comptes au Panama sur lesquels des fonds occultes auraient été versés par une société basée à Dubaï, la 17 Black.

Le propriétaire de la firme, le magnat de l’hotellerie, des casinos et de l’énergie, Jorgen Fenech, a été intercepté en novembre alors qu’il tentait de fuir Malte sur son yacht. Il a été inculpé de complicité dans l’assassinat, aux côtés de trois malfrats considérés comme des exécutants.

M. Fenech a désigné M. Schembri comme « le vrai commanditaire » du meurtre de la journaliste mais, pour le moment, celui-ci ne fait pas l’objet de poursuites.

Les mouvements civiques maltais Repubblika et Occupy Justice, qui ont organisé de grandes manifestations à l’automne contre Joseph Muscat, espèrent du nouveau Premier ministre « un grand nettoyage » de l’archipel d’un demi-million d’habitants, siège de sociétés de jeux de hasard et de 70.000 sociétés offshore.

M. Abela, père d’une fillette de 7 ans et marié à une avocate, secrétaire générale du Labour maltais, est relativement novice en politique puisqu’il n’est devenu député pour la première fois qu’en 2017.

Il connaît bien les arcanes du pouvoir pour avoir participé aux conseils des ministres en tant que consultant légal du gouvernement sortant.