Le nouveau modèle de développement s’impose au menu des quotidiens marocains

Le travail de la Commission spéciale pour le nouveau modèle de développement (CSMD) est le sujet principal sur lequel se focalise les quotidiens marocains parus ce vendredi.« Les choses sérieuses commencent pour la CSMD », lance ainsi +Aujourd’hui le Maroc+, précisant qu’après quelques semaines d’attente, les premières séances d’écoute ont démarré jeudi avec des acteurs de la vie politique et syndicale.

Dans ce genre de projets stratégiques, le lancement d’un débat et surtout l’écoute des uns et des autres sont vitaux pour trouver la bonne voie, relève le quotidien, faisant savoir que les prochains jours connaitront d’autres réunions d’écoute avec d’autres acteurs politiques, syndicaux et associatifs.

Il est donc encore tôt pour spéculer sur les résultats de ces réunions marathoniennes, estime-t-il, tout en insistant sur l’importance de « donner la parole à un maximum de personnes et de parties, pour avoir leurs avis et prendre leurs propositions concernant notre futur modèle de développement qui va accompagner le pays pour au moins la prochaine décennie ».

L’écoute est donc nécessaire dans ce chantier qui doit livrer ses conclusions dans six mois, une tâche « loin d’être facile » en comparaison avec les enjeux et les défis du pays.

Abordant dans le même sens, +l’Opinion+ rappelle qu’en 2020, les Marocains auront droit à un nouveau modèle de développement, qui devra, peut être, attendre un autre exécutif pour l’implémenter convenablement.

Mais les élections législatives de 2021 ne sont pas loin, nuance toutefois le journal, estimant que la grande inconnue demeure cependant le degré de patience des citoyens, d’autant que le contexte international durant l’année écoulée a été marqué par l’expression du ras-le-bol des populations et la fragilité de l’économie mondiale.

C’est dans ces conditions que l’économie marocaine remodélisée, doit trouver son chemin en 2020, conclut-il.