Le long-métrage « L’automne des pommiers » remporte le Grand prix du festival marocain du film à Tanger

Par Hicham Alaoui – Le long-métrage « L’automne des pommiers » de Mohamed Mouftakir a remporté, samedi, le Grand prix du festival marocain du film à Tanger.Le film raconte l’histoire d’un jeune garçon qui n’a jamais connu sa mère, disparue mystérieusement alors qu’il n’avait qu’un an. Son père le nie croyant qu’il est le fruit d’une relation incestueuse. Le jeune garçon, Slimane décide d’enquêter et de savoir ce qui s’était réellement passé avant sa naissance. Réalité et fiction s’entremêlent pour tisser la vie.

« Les prix sont une grande responsabilité et une motivation, mais nous en tant que cinéastes, la joie ne nous comble pas. Nous sommes en train de jeter les bases d’un vrai cinéma national. Le vrai décollage du cinéma doit venir du Maroc. On doit décoller depuis notre pays vers l’étranger et non le contraire », a déclaré à APA, le réalisateur Mouftakir, visiblement ému.

C’est le troisième long-métrage de Mohamed Mouftakir après Pégase en 2009 et L’Orchestre des aveugles en 2015. L’Automne des pommiers est un opus fort et fin, un casting tout en douceur.

« Ce film constitue pour moi une trilogie sur le plan thématique et une démarche tout à fait différente de ce que j’avais expérimenté dans les deux films précédents », a-t-il souligné, ajoutant avec toute modestie qu’il apprend toujours de ce qu’il fait.

« Il n’y a pas de certitude dans l’art qui est une émotion dans la vie qu’on essaie de développer en fonction de nos sensibilités et de nos convictions », a-t-il estimé, formant le vœu de voir cet opus participer « d’une manière ou d’une autre à faire développer le cinéma marocain et à aider les cinéastes à poser les bonnes questions et aider aussi les jeunes à prendre la relève et démarrer vers un cinéma dont on sera fier ».

Le public africain va pouvoir aussi voir le film et il va l’aimer sans aucun doute, a-t-il promis.