Le Groupe Renault redémarre partiellement et progressivement ses activités au Maroc

Le Groupe Renault Maroc a annoncé le redémarrage partiellement et progressivement de ses activités dans ses deux usines de production à Tanger et Casablanca.« Une organisation souple est mise en place afin d’adapter la production à la reprise des marchés et de satisfaire ses clients au Maroc et à l’international. Le démarrage effectif de chaque site interviendra selon un planning spécifique à chacun et ce à compter de la fin du mois d’avril. Parce que la santé et la sécurité de ses collaborateurs sont une priorité, le Groupe Renault Maroc a déployé sur l’ensemble de ses sites industriels et commerciaux l’application stricte du référentiel sanitaire du Groupe et des directives des autorités marocaines », indique vendredi un communiqué du constructeur français d’automobile.

Et d’ajouter que ce référentiel permet d’assurer un redémarrage dans le respect des conditions de sécurité sanitaire.

Dans son communiqué la société rappelle que depuis le 19 mars dernier, les usines de Tanger et Somaca ont suspendu leur production en maintenant une activité partielle tandis que Renault Commerce Maroc et son réseau commercial ont conservé la continuité du service sur tout le territoire national grâce à une adaptation innovante de ses activités.

« Ce dispositif permet de répondre aux besoins de mobilité prioritaires des professions de santé, services publics et entreprises continuant leurs activités. Les ateliers de réparation, ateliers mobiles, service de livraison et le centre d’interactions clients Renault Maroc restent actifs pour assurer un service continu aux utilisateurs », indique la même source.

Le Goupe relève que certaines de ses fonctions, dont la présence physique n’est pas indispensable au bon fonctionnement de l’activité, ont recours au travail à distance. Dans ce contexte de crise sanitaire, le Groupe a mis en place une protection économique de ses salariés garantissant le maintien de la rémunération nette mensuelle de ses 12 000 collaborateurs durant la crise.

Pour rappel, le Groupe Renault Maroc a contribué à l’élan de solidarité nationale en soutenant le secteur médical avec le don de 50 ambulances. « D’autres initiatives solidaires ont depuis été lancées telles que la mise à disposition de véhicules au personnel médical sur l’ensemble du territoire, la fabrication de visières de protection, des valves de respirateurs artificiels à partir d’imprimantes 3D ou la distribution de repas et de denrées alimentaires », rappelle le Groupe.

Par ailleurs, le Groupe se dit conscient des enjeux d’assurer à la fois la sécurité de tous les collaborateurs et de poursuivre son activité afin de contribuer à la relance économique du pays.